Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor - Son Dakika

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, 'Oooh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh!" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği hizmetleri anlattı. Vali Akbıyık, "Sayın bakanımızın dediği gibi, paralar millete gidiyor. Örgüte, dağa, kandile başka yere gitmiyor. Ankaralı, İstanbul halkı hizmetlere ne kadar layıksa, Hakkari halkı da o kadar layıktır. Bizim tek derdimiz, daha yaşanılabilir bir Hakkari'ye yatırımları ve hizmetleri en üst düzeyde yapmak" dedi.

Türkiye'de, 2019'da yapılan yerel seçimlerden sonra terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen belediye başkan vekilleri, kaynakları vatandaşa hizmet için kullanıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Oooh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh!" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği hizmetleri, anlattı.