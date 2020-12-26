Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor - Son Dakika

Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor

26.12.2020 10:12
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor, System.String[]

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, 'Oooh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor.

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, 'Oooh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh!" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği hizmetleri anlattı. Vali Akbıyık, "Sayın bakanımızın dediği gibi, paralar millete gidiyor. Örgüte, dağa, kandile başka yere gitmiyor. Ankaralı, İstanbul halkı hizmetlere ne kadar layıksa, Hakkari halkı da o kadar layıktır. Bizim tek derdimiz, daha yaşanılabilir bir Hakkari'ye yatırımları ve hizmetleri en üst düzeyde yapmak" dedi.

Türkiye'de, 2019'da yapılan yerel seçimlerden sonra terör örgütüyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine görevlendirilen belediye başkan vekilleri, kaynakları vatandaşa hizmet için kullanıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek, "Oooh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh!" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği hizmetleri, anlattı.

HAKKARİ, HİZMETİN EN İYİSİNE LAYIKHakkari ve ilçelerindeki vatandaşların hizmetin en iyisine layık olduklarını dile getiren Vali Akbıyık, "Hakkari, tarihinin en yüksek hizmetini alıyor. Yüksekova'da 3 bin 200 TOKİ konutu bitirildi, 75 yataklı bir hastanemiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bitireceğiz. Yüksekova ve Hakkari genelinde bunun daha büyük çoğunluğu Yüksekova'da eğitim alanında, 2019-2020 yılında 25 proje bitirildi. Bunun içerisinde Hakkari Öğretmenevi de var. Bu öğretmenevimiz 150 yataklı olup, 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Köylerde yaptığımız lojmanlar da var. Ayrıca 20'nin üzerinde de okul bitirildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük su arıtma tesisi de Yüksekova'da yapıldı. Yine Şemdinli'de, Derecik'te, Çukurca'da her köyde büyük hizmetler, yatırımlar var. Hakkari'de 2 tane 5 yıldızlı otel projesi devam ediyor. Bunlardan bir tanesi Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılıyor. Buradaki pist uzunluğunu bin 500 metreden 3 bin 500 metreye çıkardık.  Şuan da burada bir sporcu kamp alanı inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah bunu bitireceğiz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Sanayi Bakanlığı'nın desteğiyle Hakkari merkezde 3 projemiz, Yüksekova'da da bir projemiz kabul edildi. Hakkari merkezde engellilere dönük 'Engelleri üreterek aşıyorum' projesi, yani Hakkari'nin yöresel değerlerini süs eşyası olarak değerlendirecekler. ve engelli vatandaşlarımıza burada 50'nin üzerinde iş istihdam imkanı sağlayacağız. Bunun yanında Hakkari kilimini yaşatmak ve ekonomiye kazandırmak adına bir projemiz var. Burada da 150 kadınımıza iş sağlayacağız. Geldiğimizden beri özellikle Hakkari kilimin desteklenmesi hususunda büyük çalışmalar yapıyoruz. Tezgah sayısı 200'ü geçti ve yeni projemizde de 400 civarı tezgah olacaktır" dedi.HAKKARİ'DE TEKSTİL KENT KURACAĞIZ'Hakkari'de en büyük probleminin işsizlik olduğunu, bunun önüne geçmek için ise DAKA'ya sundukları 'Tekstil Kent' projesinin kabul edildiğini anlatan Vali Aybıyık şunları söyledi: "Göreve başladığımda Hakkari Belediyesi'nin 213 milyon borcu vardı. İller Bankası'ndan gelen parapers onel giderlerine dahi yetmiyordu. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve özellikle İçişleri Bakanlığı'mızın destekleri ile görevim sırasında 25 milyon liranın üzerinde hizmet yatırım yaptık. 20 milyon lira civarı da borç ödemesi yaptık. İlk geldiğimizde, önce bu durumu ortaya çıkardıktan sonra gerekli inceleme analizleri yapıp, 2020-2023 Hakkari değişim ve dönüşüm programı projesini hazırladık. Bu program içerisinde 25 proje var. Örneğin; bu 3 yıllık dönemde 40 kilometre asfalt düşüncemiz vardı. Biz bir yıl içerisinde 22 kilometresini yaptık, bitirdik. Belediye garajında mevcut 26 aracın 24 tanesi çalışmıyordu. Biz 10 tane minibüs aldık. Şu anda Hakkari halkı rahat rahat mahallelerine, evlerine gidebiliyor. Ayrıca 14 tane de iş makinesi aldık. Artık temizlik işlerimizi kendimiz yapıyoruz. Bunun haricinde bir Millet Bahçesi düşüncemiz var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu gerçekleştireceğiz. Mir Kalesi'nin halkın hizmetine açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı'mızla görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonunda programa alındı. İnşallah, 2021'de Mir Kalesi'ni milletin hizmetine sunacağız. Gula Züryan diye bir gölet vardı. Yaklaşık 9 bin metrekarelik bir alan çok güzel bir gölet var. Ama etrafında hiçbir tesis yok. Biz buraya ile ilgili bir proje hazırladık. İhalesini yaptık işe başladık. Hakkari halkına nefes aldıracak bir tesis olacak. Yine diğer bir sosyal tesisimiz Zap Vadisi'ndeki Depin noktasında dillere destan türkülere, filmlere konu bir şey ama burada bir sosyal tesis kuramamışız. Zap üzerinde bir köprü kafe projemiz var." KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE İYİ BİR YERDEYİZ Koronavirüs ile mücadelede Hakkari'nin iyi bir yerde olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, "Sağlık hizmetleri Hakkari'de çok iyi durumda gidiyor. Çok şükür koronavirüs ile mücadelemiz çok iyi durumda. Hiçbir şekilde ne yoğun bakımda, ne de diğer yerlerde problem yaşamıyoruz. Sağlık çalışanlarımızı, polisimizi ve jandarmamızı tabi Hakkari halkının uyumu önemli. İnşallah 2021 başında Derecik Devlet Hastanesi'ni açıyoruz. 112 Acil Sağlık istasyon sayısının 7 olması lazım. Bunları da bitirdik. Yüksekova'da bir sağlıklı yaşam merkezi bitirdik. Hakkari'de kalp merkezi açıyoruz. Anjiyo merkezinin her şeyi bitti İnşallah önümüzdeki günlerde ilk anjiyomuzu da yapacağız. Tabi ki insan her türlü hizmetin en güzeline layık. Sağlık her şeyin başı. İnşallah Hakkarililer Van'a ya da başka yerlere gitmekten kurtulacak" dedi.PARALAR DAĞA DEĞİL, MİLLETE GİDİYOR'Paraların dağa, kandile, örgüte değil milletin hizmetine harcandığını anlatan Vali Akbıyık konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ankaralı, İstanbullu ne kadar layıksa Hakkari halkı da o kadar layıktır. Biz Hakkari'de 2 seferberlik yapıyoruz. Birisi anlatmaya çalıştım yatırım ve hizmet seferberliği. Bir diğeri ise eğitim seferberliği. Geldiğim gün buranın en önemli meselesinin eğitim olduğunu söylemiştim. Bu çerçevede de bir çok proje başlattık. 'Bir kitap bir insan projesi' kapsamında 13 bin adet kitap çocuklarımıza hediye ettim. Hakkari halkı okuyor ve bu bizim eğitimde yarattığı projelerimizin farkı da direkt yansıdı. Üniversite sınavlarında, lisans sınavlarında 82'nci sırada olan Hakkari şu anda 80 altına doğru indi. Yani biz inanıyoruz ki; kentimizden bilim adamları, çok başarılı siyasetçiler, bürokratlar çıkacak. Bu çerçevede eğitimi önemsiyoruz. Pandemi sürecinde de özellikle çocuklarımızın EBA'dan internet üzerinden aldıkları eğitimi en üst düzeyde vermek için tüm kurumlarımızda büyük gayret içerisindeyiz. Hakkari'de 'Her ev bir okul projesi' başlattık. İnşallah eğitimde de çok güzel bir yere geleceğiz. Hakkari'de sporla ilgili 1. Lig'de bir bayan futbol takımı var. Bu da Hakkari'mizin temsili anlamında çok önemli, Ayrıca 2. Lig'de Yüksekova bayan spor takımı var. Engellilerimizin ki onlara dönük her türlü projeyi destekliyoruz. Basketbol takımı 2. Lig'de devam ediyor. Bunlar da sporun gelişmesi anlamında desteklediğimiz projelerdir. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından merkez 4 ilçe ve 2 beldede 30 milyon euro'luk katı atık tesisi inşaatını başlatıyoruz. Merkez ve ilçelerindeki çöpleri toplatıp, katı atık tesisinde geri dönüşüm sağlayacağız. İnşallah en kısa zamanda bitirilecek ve daha temiz bir çevreyi Hakkari'ye kavuşturacağız. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda Hakkari'de başlatılan ve bitirilen 2 bin 500 kişilik Ulu Cami'mizi ibadete açtık. Hakkari Belediyesi ve il Özel İdaresi olarak Güneş Enerjisi projesi yaptık. Bunlara finansman bulduğumuz zaman hem belediye, hem Özel İdare bir çok yatımı kendi imkanları ile yapacak."Hakkari Dernekler Başkan Vekili ve Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu da Hakkari'de özellikle sportif faaliyetler konusunda önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Tansu, "Rafting Federasyonu'nun yürütmüş olduğu, Türkiye'de rafting yerleştirme projelerinde Hakkari'de, Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Hakkari, rafting sporunda önemli bir noktaya geldi. Diğer tarafta kayak merkezimiz gelişti. Yeni telesiyejler yapıldı, pistler büyütüldü. Otel ve aynı zamanda Zap Vadisi'nde rafting alanı yapılıyor. Şehrin gelişmesine yönelik atılan adımlar umut verici yapılan çalışmaların çok iyi olduğunu ve devamının gelmesini istiyoruz. Bu doğrultuda İçişleri Bakanımız ve Spor Bakanımızın yaptığı açıklamaları doğru buluyoruz" dedi.

Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor
Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor

Yüksekova, Derecik, TBMM, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık: Paralar artık dağa, örgüte ve kandile gitmiyor - Son Dakika


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