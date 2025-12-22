Fidan\'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ PKK arasında Halep ilinde çıkan çatışmalarda yaralananlar oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Şam'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan, Suriye'de mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında düzenlerken; Fidan SDG'ye bir kez daha Suriye ordusuna entegre olma çağrısı yaptı.

FİDAN'IN ÇAĞRISI SONRASI SALDIRDILAR

Fidan'ın entegrasyon çağrısından sonra ise ülkede SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK Suriye ordusuna saldırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.

Açıklamada "Bu olayda İç Güvenlik Kuvvetlerinden bir, ordudan bir kişi yaralandı. Ayrıca sivil savunma personeli ve siviller arasında da yaralılar var." ifadeleri kullanıldı.

HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, SDG'ye bir kez daha Suriye'ye entegrasyon çağrısı yapmış ve şunları söylemişti: "Türkiye olarak Suriye'nin istikrarına önem veriyoruz. Bunun için bütün yardımı işbirliğini göstermeye hazırız. Cumhurbaşkanımız bu konuda özellikle hassas. Diğer yandan İsrail ile Suriye arasındaki görüşmelerin sonuca ulaşmasını Türkiye olarak istiyoruz.

"SDG ENTEGRASYONA NİYETLİ DEĞİL"

Bu bölgenin istikrarı için Suriye'nin istikrarı için fevkalade önemli. İsrail'in yayılmacı politikalar izlemek yerine bölgedeki ülkelerle karşılıklı uzlaşıya dayanan bir anlaşmaya varması, anlayış birliği içinde olması bölgenin istikrarına ve küresel güvenliğe katkı yapacak bir husus. SDG'nin Suriye yönetimine entegre olması istikrar için çok önemli. SDG'nin entegrasyonu herkesin lehine olacak şekilde gelişmeli. SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz. SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel.

"DEAŞ İLE MÜCADELEDE ŞAM KOALİSYONUN PARÇASI"

DEAŞ ile mücadelede Şam artık uluslararası koalisyonun bir parçası. Görüşmelerde Türkiye'nin Şam ve koalisyonla birlikte neler yapabileceği ve ne tür desteklerin sağlanabileceği üzerinde duruldu. İkili ilişkilerde başta ticaret, ve mülteci kardeşlerimizin onurlu bir şekilde geri dönüşü konusunu ele alma imkanımız oldu. Suriye'de tüm dünya gördü ki, gerçekten istikrarı sağlayan ve bütünlüğü güçlendirmeye çalışan bir yönetim ortaya koydu."