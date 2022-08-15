Hande Fırat, Gece Görüşü programında Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili Twitter'da yapılan paylaşımları canlı yayında okudu. Fakat ünlü gazeteci bir anlık dikkatsizliği sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı. Peki, Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli, neden gündem oldu? Hande Fırat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HANDE FIRAT KİMDİR?

Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.

Hande Fırat, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü arama ile CNN Türk canlı yayınına konuk etti. Bu yayın ile darbe girişiminin seyri değişti ve halk sokaklara döküldü. Gelişme, Fırat'ın başarısı olarak görüldü. Aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görüldü. Söz konusu aramanın gerçekleştirildiği telefon Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Erdoğan'ın telefonunun yanında sergileniyor.

İngilizce ve Fransızca bilen gazetecinin, 2005'te Nehir adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi. 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi. Ayrıca resimle ilgilenen Fırat, 10 Nisan 2019'da CerModern'de 'Renklerdir Patlayan' adlı bir sergi açmış ve çizdiği 60 yağlıboya tablosunu sergilemiştir. Hande Fırat'ın 24 Saat adında da bir kitabu bulunuyor.

ÖDÜLLERİ

2016: Altın Kelebek Ödülü – "Yılın Medya Olayı"

2017: RTGD Ödülü – "15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ödülü"

GECE GÖRÜŞÜ PROGRAMI SUNUCUSU HANDE FIRAT NEDEN GÜNDEM OLDU?

Hande Fırat, Gece Görüşü programında Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili Twitter'da yapılan paylaşımları canlı yayında okudu. Fakat ünlü gazeteci bir anlık dikkatsizliği sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı.