Hapis Cezası Bozuldu, Ceza İndirildi

07.01.2026 11:19
İzmir'de bir kazada ölümle sonuçlanan olayda sanığın cezası 17,5 yıldan 6 yıl 3 aya indirildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde otomobiliyle İsmet Güzelküçük'ün (31) aracına arkadan çarpıp, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada Türkay Pala'nın (44) 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, istinaf mahkemesinde bozuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde Pala'ya, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan indirimli 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Menemen ilçesi Esentepe Caddesi'nde 14 Şubat 2021'de Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Pala tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Türkay Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp, İsmet Güzelküçük'ün otomobiline çarptığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

Türkay Pala hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakim, sanık Pala'nın 'Taksirle ölüme neden olma' değil, 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip, dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında sanık Pala tahliyesini talep ederken, Güzelküçük ailesi de en ağır cezayı almasını istedi. 8 Ekim 2021'de sanık avukatının dilekçesine istinaden açılan duruşmada Türkay Pala için 100 bin lira kefalet istendi. Kefalet ücretinin yatırılmasının ardından Pala adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yargılama sürecinde Türkay Pala, psikolojik tedavi gördüğünü ve kanındaki maddelerin, tedavi için kullandığı ilaçlar sebebinde olduğu yönünde savunma yaptı. Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü'nden gelen yazıda Pala'nın kanında bulunan pregabalin ve tramadol etken maddelerinin, suistimal edilen maddelerden olduğu, tedavi amaçlı olarak sadece ilgili uzman hekim tarafından yeşil reçeteye bağlı olarak yazılabildiği, bunun haricindeki reçetesiz kullanımların keyif alma, eğlence, uyuşturucu olarak değerlendirildiğinin bildirildiğinin belirtildiğine dair yazı dosyaya geldi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Psikolojik destek gördüğünü belirten sanığın doktoru da dosyada tanık olarak yer aldı. Tanığın, tramadol etken maddesinin sanığın kullandığı ilaçların hiçbirinde olmadığını söylediği de belirtildi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında karar çıktı. Bu ay görülen karar duruşmasında sanık Türkay Pala, 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın oluş şekli, olası kastın yoğunluğu nedeniyle ceza 21 yıla düşürüldü. Sanığın tüm dava boyunca yargılamayı takip etmesi, 'Keşke böyle bir kaza olmasaydı' beyanı ile pişmanlığını dile getirmiş olması sebebiyle indirim uygulanarak ceza, 17,5 yıla indirildi.

YENİDEN YARGILANDI

Karara taraf avukatları tarafından yapılan itirazın ardından dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve sanığın Ceza Dairesi'nde yargılanmasına hükmetti. Sanık, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katılırken, mağdurun ailesi ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Olay öncesinde psikolojik sıkıntılarım vardı. Bundan dolayı tedavi oluyordum. Kullandığım ilaçlar sebebiyle uyuşturucu kullanmışım izlenimi verilmektedir. Uyuşturucu kullanmıyorum ve beraatimi istiyorum. Bilinçli bir şekilde kazanın olmasını istemedim. Bunu Allah istemiş olabilir, kaderdir bu. Her ne kadar kanımda tramadol etkin maddesi bulunmuş ve bunun uyuşturucu olduğu söylenmekte ise de bu kullanmış olduğum ilaçlarda bulunan bir etken maddedir. Ben kaza ve kadere inanan biriyim. Olay tarihinde önümde seyreden ölen İsmet Güzelküçük'ün aracını sola kırması ve benim de o araca çarpmam sonucu bu kaza meydana gelmiştir. Hiç kimse böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemez" ifadelerini kullandı.

'BİZDEN ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ'

Duruşmada söz verilen İsmet Güzelküçük'ün babası Vahit Güzelküçük, sanığın cezalandırılmasını talep ederek, "Kaza sonrasında sanığın aracı kendisini kilitleyip servise haber vermiş. Bu şekilde olmasaydı belki de sanık olay yerini terk edip gidecekti. Biz oraya gittiğimizde servis çağıralım diye söylediğimizde 'Servis gelirse benim aracımın değeri düşer' demiştir. Kendisi kazadan dolayı pişman ve üzgün olduğunu söyleseydi belki biz şikayetçi bile olmayacaktık. Halen de bizden özür de dilememiştir" dedi. Duruşmada söz verilen sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, mağdur avukatları ise cezalandırma talebinde bulundu.

BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA

Savunmaların ardından karar açıklandı. Yerel mahkemenin verdiği 17,5 yıl hapis cezasını kaldıran Ceza Dairesi, sanığa, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, pişmanlığını dile getirmiş olması, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri sebebiyle indirip uyguladı ve cezayı 6 yıl 3 ay hapse çevirdi. Sanık Pala'nın ehliyeti ise 2,5 yıl süreyle geri alındı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

