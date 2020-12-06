"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia - Son Dakika

"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia

06.12.2020 13:15

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek zirveye ortak olduğu maçı değerlendirdi. Falcao ve Fatih Terim'le ilgili konuşan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu'nun gol atmasıyla ilgili olarak da "Ben hasta Fenerliyim ama gol atmasına bayıldım" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi ve Fatih Terim'e de mesaj yolladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

Keyifli bir maç oldu, genelde seyircisiz maçlar ve liglerin üçte birlik kısmı bitmemişken biraz tempo düşük olabiliyor. Galatasaray son haftalarda oyuna tat katıyor. Kayseri de, Rize maçı da tek taraflı oldu. Hatay karşısında beklediğimin ötesinde hücumla direnç göstermeye çalışan bir oyun oynadı Hatayspor. O da oyuna keyif kattı. Galatasaray'ın 7-8 tane pozisyonu var.

"TERİM TOTEM YAPMIŞ GİBİ"

Fatih Terim için güzel bir gece. Hoca, Rize'de iyi oynayan takımı ödüllendirdim dedi, aynı takımla çıktı. Totem yapmışçasına, skora göre hemen hemen aynı değişiklikleri yaptı. Etebo dışındakiler aynı. Antrenörlerin de yüzde 90'ı totemcidir, onu söyleyeyim.

"FENERLİYİM AMA BAYILDIM"

Kerem meziyetli oyuncu, ayağının içiyle bırakıyor. Eskişehir'den aldığı oyuncuyu soktu, Ali Yavuz'u de soktu. 10 kişi kalınca rakip daha da kolay oldu. Golü genç oyuncu attı ya şu anda zevkten bayılıyordur. Oyuncu bir güven de kazandı. Ben hasta Fenerliyim, bu genç oyuncunun gol atmasına bayıldım.

"HOCA BENİM GİBİ İZLEDİ"

Hoca 3-0 kazandı, güzel, genç oyuncular da girdi ama şunu düşünmeli. 2. yarıda, Diagne'nin kaçırdığı pozisyon dışında hoca maçı benim gibi izledi. Bağıra bağıra gelen ve sonuçlanmayan Hatay akınları golle sonuçlanabilirdi. Hatta Taylan kayboldu, Marcao ile Donk arasına girmek zorunda kaldı, bütün dönen topları Hatay aldı. Ben orta saha direncini arttıracak oyuncu hamlesi bekliyordum. 1-0 iken ilk ciddi atakta oyuncunun kendi kalesine attığı gol ve kırmızı kart ile oyun koptu.

"HOCA ATTIKLARINA BAKMAYACAK"

Fatih Terim'in Etebo'yu daha önce alması lazımdı. Uzun yıllardır yorumculuk yapıyorum, bizde şöyle bir özellik vardır yorumlarda, kendi açımdan söylemiyorum. Oyuncu gol atar, kalecinin yediği gole bak denir. Hoca attıklarına bakmayacak, tek kaleye bakmayacak, Diagne'nin kaçırdığı gol de dahil olmak üzere 2. yarıyı izlemeli. Bu bir saygısızlık değil bir görüş.

"BAZEN OYUNCULARI SUÇLUYOR"

Fatih hoca, Kayseri maçında muazzam oynadık dedi, işin önemli tarafı bunu oyuncusuna inandırıyor. Bir sonraki hafta yine büyük motivasyon oluyor. Diyelim ki hakem hataları var, oyuncuyu da inandırıyor. Oyuncunun da beynine sokuyor. Mesela Sergen Yalçın da Atiba'ya Alex gibi oynayabileceğini inandırmış. Fatih Terim'in kaybettiğinde zaman zaman oyuncuları suçladığını biliyoruz, bazen can sıkıcı olabiliyor ama çok büyük bir figür var. Belhanda, Feghouli kırılabilir ama güçlü bir figür var orada. Hocanın inandırıcılığı oynamıyor. Yalandan söyleyeyim de motive edeyim demiyor, öyle görüyor. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Ve bu avantaj olarak dönüyor, CV'si de onu gösteriyor.

"FATİH HOCA BENİ ARADI"

3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen görüşüyoruz hocayla. Portekiz maçı var, ilk maç, yorum yapıyorum. Ben de bayağı eleştirdim, hoca benimle küstü. Baktım Metin ile Oğuz da küstü. Günler geçti, maçları yorumluyorum, milli takım iyi gitmeye başladı, Hırvatistan'ı eledik. Bir kafede yalnız oturuyorum, baktım telefon, açtım, 'Avrupa üçüncülüğü fena değil değil mi?' dedi. İstanbul'a döndük, Şili ile maç var. Kamp da burada, İstanbul'da. Otelde Metin ve Oğuz hoca ile kahve içiyoruz. "Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum ama senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız" dedi. Mütevazi gidiyordu, bir anda buraya döndü. Eleştirdiğim konularda da CV'si en güçlü adam olarak herkesin abisidir.

"HOCA BENİ DİNLEMİŞ"

Hoca beni dinlemiş, izlememişse bile sosyal medyadan falan iletmişlerdir. Çok eleştiriye çok açık değildir ama ben haklı çıktım, 2 maçtır çift forvete dönmüyor 1-0'da.

"FATİH HOCA OKAN'I SEÇER"

Fatih Öztürk için, Muslera'dan sonra kaleye geçmek kolay değil. Hoca Fatih ile başladı, Okan'a döndü, Okan rahatsızlanınca Fatih ile maç da kazanınca bozmak istemedi hoca. Maçın ilk yarısında kararsız kalıp çıktığı pozisyonlar var. Maç eksiği, ne kadar tecrüben olursa olsun kalede kararsızlıklar getirebilir. Fatih Öztürk ile Okan Kocuk arasında hocanın Okan'ı seçeceğini düşünüyorum. Geçen sene idare edemediler ama bu sene ediyorlar.

"FALCAO GİTSE ŞÜKREDERLER"

Falcao değerli oyuncu ama bugün gitmek istese "Allah'a şükürler olsun, iyi ki gitti" derler. Verime baktığımızda papatya falı gibi.

"DIAGNE OYNAMAZSA PROBLEM OLUR"

Diagne, Necipgillerden değil. Diyelim Diagne'yi Karagümrük maçında oynatmadı hoca, yerine oynayan Falcao olsa bile kesin problem olur. Hem Kasımpaşa'da, hem Brugge'de, hem de burada git gelleri yaşıyor. İkisinin de forvet arkası oynayacak meziyeti yok. Tipik golcüler, yapıştırırlar. Bir Necati Ateş değiller. Elmander mesela geriye gelip orta sahayı 5'leyebilir.

"İKİLİDE FALCAO 30 GOL ATAR"

Falcao ile Diagne'yi yönetmek kolay bir şey değildir, ben şu anda Diagne ile devam edeceğini düşünüyorum. Erol hocanın da problemi bu diyorum zaten. Diagne ile Flacao oynarsa, Falcao 30 gol atar ama takım savunmasında arıza olur.

Hasta Fenerliyim ama bayıldım diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Fatih Terim, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Hasta Fenerliyim ama bayıldım' diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın Fransa Başbakanı Castex, taktığı gözlüğü fark etmeyerek ceplerinde aradı Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu Avcılar sahilde deniz anası istilası! Binlercesi kıyıya vurdu         
12:09
Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm Eskişehir'de park halindeki otomobil çekiciyle çalındı! Aracın sahibi: Bu yöntemi ilk kez gördüm         
11:00
Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı         
10:37
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir         
09:54
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı         
21:56
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 13:36:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei