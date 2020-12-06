"Hasta Fenerliyim ama bayıldım" diyen Rıdvan Dilmen'den G.Saraylı yıldız için çarpıcı iddia

Başarılı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi ve Fatih Terim'e de mesaj yolladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

Keyifli bir maç oldu, genelde seyircisiz maçlar ve liglerin üçte birlik kısmı bitmemişken biraz tempo düşük olabiliyor. Galatasaray son haftalarda oyuna tat katıyor. Kayseri de, Rize maçı da tek taraflı oldu. Hatay karşısında beklediğimin ötesinde hücumla direnç göstermeye çalışan bir oyun oynadı Hatayspor. O da oyuna keyif kattı. Galatasaray'ın 7-8 tane pozisyonu var.

"TERİM TOTEM YAPMIŞ GİBİ"

Fatih Terim için güzel bir gece. Hoca, Rize'de iyi oynayan takımı ödüllendirdim dedi, aynı takımla çıktı. Totem yapmışçasına, skora göre hemen hemen aynı değişiklikleri yaptı. Etebo dışındakiler aynı. Antrenörlerin de yüzde 90'ı totemcidir, onu söyleyeyim.

"FENERLİYİM AMA BAYILDIM"

Kerem meziyetli oyuncu, ayağının içiyle bırakıyor. Eskişehir'den aldığı oyuncuyu soktu, Ali Yavuz'u de soktu. 10 kişi kalınca rakip daha da kolay oldu. Golü genç oyuncu attı ya şu anda zevkten bayılıyordur. Oyuncu bir güven de kazandı. Ben hasta Fenerliyim, bu genç oyuncunun gol atmasına bayıldım.

"HOCA BENİM GİBİ İZLEDİ"

Hoca 3-0 kazandı, güzel, genç oyuncular da girdi ama şunu düşünmeli. 2. yarıda, Diagne'nin kaçırdığı pozisyon dışında hoca maçı benim gibi izledi. Bağıra bağıra gelen ve sonuçlanmayan Hatay akınları golle sonuçlanabilirdi. Hatta Taylan kayboldu, Marcao ile Donk arasına girmek zorunda kaldı, bütün dönen topları Hatay aldı. Ben orta saha direncini arttıracak oyuncu hamlesi bekliyordum. 1-0 iken ilk ciddi atakta oyuncunun kendi kalesine attığı gol ve kırmızı kart ile oyun koptu.

"HOCA ATTIKLARINA BAKMAYACAK"

Fatih Terim'in Etebo'yu daha önce alması lazımdı. Uzun yıllardır yorumculuk yapıyorum, bizde şöyle bir özellik vardır yorumlarda, kendi açımdan söylemiyorum. Oyuncu gol atar, kalecinin yediği gole bak denir. Hoca attıklarına bakmayacak, tek kaleye bakmayacak, Diagne'nin kaçırdığı gol de dahil olmak üzere 2. yarıyı izlemeli. Bu bir saygısızlık değil bir görüş.

"BAZEN OYUNCULARI SUÇLUYOR"

Fatih hoca, Kayseri maçında muazzam oynadık dedi, işin önemli tarafı bunu oyuncusuna inandırıyor. Bir sonraki hafta yine büyük motivasyon oluyor. Diyelim ki hakem hataları var, oyuncuyu da inandırıyor. Oyuncunun da beynine sokuyor. Mesela Sergen Yalçın da Atiba'ya Alex gibi oynayabileceğini inandırmış. Fatih Terim'in kaybettiğinde zaman zaman oyuncuları suçladığını biliyoruz, bazen can sıkıcı olabiliyor ama çok büyük bir figür var. Belhanda, Feghouli kırılabilir ama güçlü bir figür var orada. Hocanın inandırıcılığı oynamıyor. Yalandan söyleyeyim de motive edeyim demiyor, öyle görüyor. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Ve bu avantaj olarak dönüyor, CV'si de onu gösteriyor.

"FATİH HOCA BENİ ARADI"

3. olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda hemen hemen görüşüyoruz hocayla. Portekiz maçı var, ilk maç, yorum yapıyorum. Ben de bayağı eleştirdim, hoca benimle küstü. Baktım Metin ile Oğuz da küstü. Günler geçti, maçları yorumluyorum, milli takım iyi gitmeye başladı, Hırvatistan'ı eledik. Bir kafede yalnız oturuyorum, baktım telefon, açtım, 'Avrupa üçüncülüğü fena değil değil mi?' dedi. İstanbul'a döndük, Şili ile maç var. Kamp da burada, İstanbul'da. Otelde Metin ve Oğuz hoca ile kahve içiyoruz. "Rıdvan, ben senin görüşlerine inanıyorum ama senin doğrun bana yanlış, benim yanlışım sana doğru gelebilir ama 25 kupayı ne yapacağız" dedi. Mütevazi gidiyordu, bir anda buraya döndü. Eleştirdiğim konularda da CV'si en güçlü adam olarak herkesin abisidir.

"HOCA BENİ DİNLEMİŞ"

Hoca beni dinlemiş, izlememişse bile sosyal medyadan falan iletmişlerdir. Çok eleştiriye çok açık değildir ama ben haklı çıktım, 2 maçtır çift forvete dönmüyor 1-0'da.

"FATİH HOCA OKAN'I SEÇER"

Fatih Öztürk için, Muslera'dan sonra kaleye geçmek kolay değil. Hoca Fatih ile başladı, Okan'a döndü, Okan rahatsızlanınca Fatih ile maç da kazanınca bozmak istemedi hoca. Maçın ilk yarısında kararsız kalıp çıktığı pozisyonlar var. Maç eksiği, ne kadar tecrüben olursa olsun kalede kararsızlıklar getirebilir. Fatih Öztürk ile Okan Kocuk arasında hocanın Okan'ı seçeceğini düşünüyorum. Geçen sene idare edemediler ama bu sene ediyorlar.

"FALCAO GİTSE ŞÜKREDERLER"

Falcao değerli oyuncu ama bugün gitmek istese "Allah'a şükürler olsun, iyi ki gitti" derler. Verime baktığımızda papatya falı gibi.

"DIAGNE OYNAMAZSA PROBLEM OLUR"

Diagne, Necipgillerden değil. Diyelim Diagne'yi Karagümrük maçında oynatmadı hoca, yerine oynayan Falcao olsa bile kesin problem olur. Hem Kasımpaşa'da, hem Brugge'de, hem de burada git gelleri yaşıyor. İkisinin de forvet arkası oynayacak meziyeti yok. Tipik golcüler, yapıştırırlar. Bir Necati Ateş değiller. Elmander mesela geriye gelip orta sahayı 5'leyebilir.

"İKİLİDE FALCAO 30 GOL ATAR"

Falcao ile Diagne'yi yönetmek kolay bir şey değildir, ben şu anda Diagne ile devam edeceğini düşünüyorum. Erol hocanın da problemi bu diyorum zaten. Diagne ile Flacao oynarsa, Falcao 30 gol atar ama takım savunmasında arıza olur.