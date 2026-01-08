3 dakikada servet çaldılar! 4 farklı yerde toprağa gömülü halde bulundu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak'ta Suriyeli bir esnafın Yeni Mahalle'de bulunan kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı 2 hırsız, 2 dakika içerisinde yaklaşık 24 milyon lira değerindeki 4 kilogram altını çalarak kayıplara karıştı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları ve 10 saatlik KGYS, PTS, iş yeri kamera incelemeleri neticesinde olayın 5 şüphelisi tespit edildi. Şüpheliler C.T., A.A., A.T., Z.H.G. ve İ.T. yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

C.T'nin 4 kasten yaralamadan, A.A'nın uyuşturucu kullanmaktan, A.T'nin uyuşturucu kullanmak ve 4 kasten yaralamadan, Z.H.G'nin kasten yaramadan suç kaydı olduğu öğrenildi.

4 AYRI YERE GÖMÜLEN ALTINLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile 4 ayrı yere gömülen altınlar ele geçirildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, şahısların hırsızlığa giderken araçlarının bozulmasına rağmen soygundan vazgeçmedikleri, yollarına başka araçlarla devam ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.