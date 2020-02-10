Hatay'da, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika

Hatay'da, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

6 saat önce

HATAY'da AK Parti'li, CHP'li ve MHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri ve Kıbrıs Gazileri, açıklamaları nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

Hatay'da, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki, System.String[]

HATAY'da AK Parti'li, CHP'li ve MHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri ve Kıbrıs Gazileri, açıklamaları nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

Hatay Valiliği bahçesinde, hazırladıkları basın açıklamasını okuyan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine yaptığı açıklamalarla skandal tutumunu gözler önüne serdiğini kaydetti. Yayman, "Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bu insanın sözleri başta Hataylılar olmak üzere aziz milletimizi derinden üzmüş ve yaralamıştır. Tayfur Sökmen, milli bir kahramandır ve adı tarihe ve aziz milletimizin kalbine yazılmıştır. Onun mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin mücadelesidir" diye konuştu.

Akıncı'nın sözlerinin skandal olduğunu belirten CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise "Dedelerimiz Tayfur Sökmen liderliğinde Fransız işgalcilerine karşı kurtuluş mücadelesi vererek şehrimizi esaretten kurtarmıştır. Daha sonra bağımsız bir devlet kurup kendi meclisini ve cumhurbaşkanını seçmiştir. Kurulan Hatay Meclisi de Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almıştır. Bizler Hataylılar olarak bu devletin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Akıncı'yı talihsiz sözlerinden ötürü Türk milleti ve Hataylılardan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.

Hatay'ın ana vatana katılma kararının, 81 yıl önce Hatay Valiliği olarak kullanılan binada alındığını hatırlatan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da "Bizler de tıpkı 81 yıl önceki gurur ve heyecanla Hatay'ın tüm seçilmiş milletvekilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında hür ve bağımsız olarak yaşamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu sözler Kıbrıs Türklerine, şehitlerimize, Türkiye'ye ve aziz milletimizin tarih boyunca yaptığı fedakar mücadeleye saygısızlıktır. Hatay nasıl ki Atatürk'ün şahsi meselesiydi ve onu hiçbir emperyal güce ezdirmedi, teslim etmediyse Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs davası da Türk milletinin şahsi meselesidir ve onu hiçbir emperyalist güce teslim etmeyecektir" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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