Hatay'da Yıldırım İsabet Eden İşçi Ağır Yaralandı
Hatay'da Yıldırım İsabet Eden İşçi Ağır Yaralandı

Hatay\'da Yıldırım İsabet Eden İşçi Ağır Yaralandı
30.12.2025 15:15
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirirken yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yıldırımın düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde27 Aralık'ta meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirdiği sırada yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YILDIRIMIN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan yıldırımın düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Suriye, İnşaat, Gündem, Arsuz, Hatay, Yaşam, Son Dakika

