Hatay Deniz Otobüsü KKTC İçin İlk Seferine Çıktı

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Milli Proje' olarak nitelendirdiği Hatay Deniz Otobüsü (HADO) Sinan Paşa Gemisi ilk seferi için KKTC'ye yola çıktı. Lütfü Savaş, "Bugün 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün. Biz de bugün Kıbrıs Gazilerimiz, milletvekillerimiz ve her yaştan misafirimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kardeşlerimizin yanına gidiyoruz" diye konuştu.

HADO, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Arsuz'dan hareket ederek Girne'ye doğru yola çıktı.

Türkiye'de belediye eliyle yapılan ilk uluslararası deniz taşımacılığı, HADO ile resmen başladı. İlk seferde, Kıbrıs gazileri, Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda konuk yer aldı.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKTIĞI GÜN, BİZDE KIBRIS'A YOLA ÇIKTIK"

HBB Başkanı Lütfü Savaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahati öncesinde açıklama yaptı. Savaş, gemide yer alan gazilerle yakından ilgilenerek vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

HADO'nun ilk seferinin anlamlı bir günde başladığına vurgu yapan Savaş, "Bugün 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün. Biz de bugün Kıbrıs Gazilerimiz, milletvekillerimiz ve her yaştan misafirimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kardeşlerimizin yanına gidiyoruz" diye konuştu.

"HER İKİ ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

İki ülke arasında iletişimi ve kardeşliği pekiştirmek adına HADO seferlerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Savaş, "Kıbrıs'taki kardeşlerimize yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bundan sonra fiziken daha fazla görüşebilmek adına Kıbrıs ve Hatay arasında düzenlediğimiz deniz otobüs seferleri her iki ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Savaş, konuşmasının sonunda Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör saldırısı sonucu 13 Mayıs'ta yaralanarak hastaneye kaldırılan ve bugün vefat eden Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel ile bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"BARIŞI GÖTÜRDÜĞÜMÜZ ADAYA, 48 YIL SONRA GEZMEYE GİDİYORUZ"

HADO'nun ilk seferinde bulunmanın mutluluğunu yaşayan Kıbrıs gazileri, barışı götürdükleri adaya 48 yıl sonra HADO ile gezmeye gittiklerini ve bundan çok memnun olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sefere katılan iş insanları ise bu projenin Hatay'ın turizminin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacağına ve KKTC ile kardeşlik bağlarının güçleneceğine işaret etti.

Sahil Güvenlik ile gümrük hücum botlarının eşlik ettiği HADO, alkışlarla Kıbrıs'a doğru yola çıktı.