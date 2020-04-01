(Havadan fotoğraflarla) - Başakşehir İkitelli ve Göztepe Şehir Hastanelerinde sona gelindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) - Başakşehir İkitelli ve Göztepe Şehir Hastanelerinde sona gelindi - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) - Başakşehir İkitelli ve Göztepe Şehir Hastanelerinde sona gelindi

7 saat önce

KORONAVİRÜS önlemleri ve çalışmaları kapsamında Başakşehir İkitelli ile Göztepe Şehir Hastanesi inşaatında sona gelindi .

(Havadan fotoğraflarla) - Başakşehir İkitelli ve Göztepe Şehir Hastanelerinde sona gelindi, System.String[]
KORONAVİRÜS  önlemleri ve çalışmaları kapsamında Başakşehir İkitelli ile Göztepe Şehir Hastanesi inşaatında sona gelindi .Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılış müjdesi verilen hastaneler  havadan da fotoğraflandı. Hastanelerin inşaatı hummalı bir çalışmayla devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Mayıs ve Eylül ayında hizmet vermeye başlayacak hastaneler ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatak kapasitesinin 5 bin 452 kişi artacağını söylemişti. 2016 yılında yapımına başlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin tüm çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kamu özel sektör işbirliği modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olan şehir hastanesi, İstanbul dışında çevre illere de hizmet verecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlaması ile  hastaneye ulaşım hızlı ve rahat bir şekilde sağlanacak.

1 milyon metrekarelik alan üzerinde 2682 yatak kapasiteli hastane, sismik izolatör teknolojisi sayesinde depreme karşı dayanıklı inşa edildi. Hastane 2354 yatak kapasiteli ana hastane binası, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşuyor. 709 poliklinik, 1190 tek kişilik oda, 472 çift kişilik oda, 90 ameliyathanenin yer aldığı hastanenin yoğun bakım odalarında da 520 yatak bulunuyor. İkitelli Şehir Hastanesi, Mayıs ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Neredeyse tamamlanmış olan hastane ve çevresinde ise son rötuşlar yapılıyor. Hummalı çalışma gece gündüz devam ediyor.

GÖZTEPE ŞEHİR HASTANESİ

2014 yılında temeli atılan Göztepe Şehir Hastanesi 110 bin 914 metrekarelik arsa üzerinde 237 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip. Proje, 2590 yatak kapasiteli 13 katlı, 3 blok olarak inşa edildi. Yeni hastanede odalar, ortalama 35 metrekare olacak. Göztepe Şehir Hastanesi'nin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor. İki hastanede sürece katkı sağlayacak. Göztepe Şehir Hastanesi'nde de çalışmalar çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

"ŞU ANDA İHTİYACIMIZ OLAN TEK ŞEY HASTANE"

Hafta başında açılan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yeni binasının ardından bu iki şehir hastanesinin açılacak olmasından ise vatandaşlar memnun. Vatandaşlar koronavirüs ile mücadele günlerinde en çok ihtiyaç duyulan şeyin hastane olduğunu belirtiyor. Gülser Akın, "İnsanlarımızın önce duyarlı olması lazım. İnsanlar sokakta hep, mecbur olan da çıkıyor, olmayan da" dedi. Mehri Bakan, "Hastanelerin açılması çok iyi olur, çok illet bir hastalıkmış. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce bir çare bulmaları gerekiyor. Bence açılmaları çok daha iyi oldu. Evde hastalanıyorsun, devlet hastanesine korkudan gidemiyorsunuz, özel hastanelere de insanın bütçe yetmiyor. Açılması bence çok çok iyi oldu. İnşallah çok daha iyi olacak" diye konuştu.

Tezgül Balkın ise, "Çok iyi bir fikir, şu anda çok ihtiyacımız var. Şu anda ihtiyacımız olan tek şey hastane" şeklinde konuştu. Ahmet Ergün ise "Çok güzel bir durum, devletimizden Allah razı olsun. Güçlü bir devlet inşallah her şeyin hakkından gelecek" dedi. Hasan Akkaya da "İnşallah hayırlı olur, insanlarımız için. Hastanelerin açılması iyi bir şey tabi ki. İnsanlar başka rahatsızlıklarından dolayı da gidemiyor hastaneye" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:11 Kaynak: DHA

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