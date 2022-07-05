Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı

05.07.2022 11:19
Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı

Havza Kaymakamlığında düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri için toplantı yapıldı.

Havza Kaymakamlığında düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri için toplantı yapıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilgili kurumların yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Nayman, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainleri yenilgiye uğrattığını söyledi.

Tarih boyunca nice ihaneti; feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan Türk milletinin FETÖ'nün yaşattığı bu günü unutmayacağını vurgulayan Nayman, "Milletimiz, bu kutsal topraklara saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Bizler ay yıldızlı bayrağın destanını okuyarak bugünlere gelmiş, bundan sonra da onun destanını yazarak yolumuza devam edecek bir milletin köklerinde yeşermiş neferleriz. " dedi.

Nayman, 15 Temmuz'un yıl dönümünü en iyi şekilde anmak, anlatmak ve toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yapılacak etkinliklerde kurumların özverili çalışmalarını esirgemeyeceğini bildiğini dile getirerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Özdemir de 15 Temmuz'un, terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında büyük Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesinin cumhuriyet ve demokrasi tarihinde unutulmayacak günler arasında yerini aldığını belirerek, "Hainlerin açtıkları ateş sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimiz, Türk milletinin kalplerindeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecek. Gazilerimiz de bu milletin gönlünde ilelebet yaptıkları kahramanlıklarla anılacak. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimize bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

YORUMLAR
500
Çanakcı'dan MB'ye Enflasyon Tepkisi: 'Enflasyonu Düşürme Planı Yok, 'Bu Saatten Sonra Ne Yerse Yesin' Diyen Doktoru Andırıyor' Çanakcı'dan MB'ye Enflasyon Tepkisi: 'Enflasyonu Düşürme Planı Yok, 'Bu Saatten Sonra Ne Yerse Yesin' Diyen Doktoru Andırıyor' Katar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi Katar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi
Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:12 Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan sürücü bedelini ödedi! Şarampole uçtuğu anlar kamerada...
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:53 Tuvana Türkay, kendisinden 14 yaş büyük zengin sevgilisiyle kameralara yakalandı
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
10:27 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Kurban Bayramı nedeniyle binlerce personel görevli olacak
10:18 Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:26:15. #1.12#
SON DAKİKA: Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement