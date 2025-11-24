450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor
24.11.2025 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı 450 yıllık geçmişe sahip Çökene Mahallesi, su sorunu nedeniyle büyük ölçüde boşalmış durumda. Şu an sadece 4 kişinin yaşadığı köyde, tarım ve hayvancılıkla hayata tutunmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı yaklaşık 450 yıllık bir geçmişi bulunan kırsal Çökene Mahallesi'nde sadece 3 hanede hayat devam ediyor. 4 kişilik nüfusa sahip dağ köyü Çökene adeta hayalet köye dönüştü.

ADETA HAREBEYE DÖNDÜ

Büyükorhan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki dağ köylerinden olan Çökene, 1980'li yılların sonunda başgösteren su sorunu nedeniyle boşalmaya başladı. Tüm halkı yakın ilçelere ve Bursa merkeze göç eden Çökene, uzun yıllar tamamen boş kaldı ve adeta harabeye döndü.

450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

1994'ten sonra uzun süre boş kalması üzerine 2008'de statüsü iptal edilerek yakınındaki kırsal Bademli Mahallesi'ne bağlanan Çökene Mahallesi'ne 10 yıl önce tekrar dönüş başladı. Daha önce ormancılık ve tarımla geçimini sağlayan mahalle sakinlerinden eski muhtar Hüseyin Kaya ve eşi Fadime Kaya da 30 yıllık Bursa macerasının ardından memleketlerine dönüş yaptı.

450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

SUSUZLUK DAĞITTI ŞİMDİ 4 KİŞİ YAŞIYOR

Fadime Kaya (64), hem ilçeye hem Bursa'ya uzak olan Çökene'de yaşamın kolay olmadığını ancak ata toprağından, memleketlerinden fazla uzak kalamadıklarını belirterek, su sorunu çözülünce döndüklerini anlattı. Su olmayınca köy halkının dağıldığını ve bir daha geri dönmediğini dile getiren Kaya, "Şimdi sadece 3 hanede duman tütüyor. Diğer iki hanede eşleri vefat etmiş kadınlar yaşıyor. Önceden 50'den fazla hanenin bulunduğun mahallede şimdi 4 kişiyiz" dedi.

450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

"KEŞKE ESKİSİ GİBİ OLSAK"

Eskiden yaşamıyla, manzarasıyla ve doğasıyla hayran kalınan köylerinin terk edildikten sonra harabeye dönmesine üzüldüklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu: "Su olmayınca ne yapsın insanlar gittiler, biz de gittik. Biri 6 diğeri 9 yaşında çocuğum vardı. Burada kalsak ne yapacaktık. Su yok, tarım yok, kazanç yok. Bursa'da okudular iş sahibi oldular. Onların da çocukları oldu. Biz döndük köyümüze bizim yaşamımız burada onlar dönmez artık. Gelmeyenlerin evleri haşat oldu burada. Yıkık dökük yapılar içinde biz nefes alıyoruz. Keşke hepsi gelse köylülerin keşke eskisi gibi kalabalık olsak."

PEYNİRİ, YOĞURDU, YUMURTASI DOĞAL

Fadime Kaya, küçük çaplı tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "İki keçimiz var. Bir keçi 3 oğlak doğuruyor. Kendimize yetiyor sadece. Çocuklar ve torunlar gelince onlar için kesiyoruz. Sütü sağıp yoğurt, peynir yapıyoruz. 3-5 tavuk var doğal yumurtasını yiyoruz. Köy işi hayatımızı tekrar kurduk ve burada daha mutluyuz şehirde çok zor yaptık" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükorhan, Tarım, Yerel, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketlerde 30 TL’ye satılıyor Fiyatı 2 TL’ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar Marketlerde 30 TL'ye satılıyor! Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar
25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi 25 yaşındaki Derya öğretmen, okulunun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi
İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü
Şırnak’ta feci kaza Bilanço ağır Şırnak'ta feci kaza! Bilanço ağır
Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı bekledi Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı bekledi
G20 Zirvesi’ne damga vuran an Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump’tan Zelenskiy’i kızdıracak Ukrayna sözleri Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri
Rusya, Ukrayna’da üç yerleşim yerini ele geçirdi Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi
Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı Nefesleri kesen maçta Beşiktaş Samsunspor engelini aşamadı
Kasımpaşa, 4 dakikada iki gol bulup geriden gelerek kazandı Kasımpaşa, 4 dakikada iki gol bulup geriden gelerek kazandı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

15:25
Parkta dehşet 4 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı
Parkta dehşet! 4 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı
15:13
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı Yüksel Yıldırım’ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki
14:15
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulübe haciz geldi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
13:55
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla
13:23
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
12:56
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş
12:49
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü
12:46
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
12:28
Şehri ayağa kaldıran cinayet Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
11:59
Kuduzdan ölen Hasan’ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 15:40:16. #7.11#
SON DAKİKA: 450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.