'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' kadınların ve gençlerin umudu oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi' kapsamında küçükbaş hayvan ve yem dağıtımından faydalanan üreticiler mutlu. Başkan Seçer'in, özellikle kadınların ve gençlerin yararlanmasına özen gösterdiği proje, Tarsus, Çamlıyayla, Mut ve Gülnar'da gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü ve il genelinde ilk yıl 27'si kadın toplam 60 üreticinin faydalanacağı projenin ilk etap hayvan dağıtımları geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in katılımıyla Tarsus'ta düzenlenen törenle yapıldı. Törende Tarsus ve Çamlıyayla'da bulunan toplam 16 üreticiye 24'ü dişi, biri koç olmak üzere 25'er adet koyun verildi. Mut'ta düzenlenen törende de Mut ve Gülnar'daki toplam 13 üreticiye yöreye özgü kıl keçileri teslim edildi. Küçükbaş hayvanlarını teslim alan 29 üreticinin 11'ini kadınlar oluşturdu. Projenin paydaşlarını Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Mersin Veteriner Hekimler Odası oluşturuyor. Başkan Seçer'in hayvan ırkına özellikle dikkat ettiği projede, üreticilere yine 1 yıllık yem desteği de veriliyor. Kadınların ve gençlerin öncelikli olarak faydalandırıldığı projeden, ilk etapta merkez Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinin dışındaki tüm ilçeler yararlanabiliyor. Hayvanlara yapılacak aşının finansman desteğini de Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılıyor. 5 yıllık planlanan proje kapsamında koyunlardan elde edilecek dişi damızlık koyunlar projenin 3. yılından itibaren başka üreticilere verilecek. Tarsus'a bağlı Çavdarlı Mahallesi'nden 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Hamiyet Yalçın, projeden faydalanan üreticilerden biri. Kırsalda yer alan mahallelerinde zeytincilikle uğraştıklarını ve düzenli bir işi olmayan eşinin pandemi döneminde iş bulmakta zorlandığını ifade eden Yalçın, "Pandemi döneminde çok sıkıntı çekiyorduk, bu koyunlar umudumuz oldu. Başkanımız Vahap Seçer'e ve tüm yetkililere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Çavdarlı Mahalle Muhtarı Durmuş Kurt ise mahallelerinde toplam 13 üreticinin projeye başvuruda bulunduğunu belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projeden faydalanan Beylice Mahallesi'nden 26 yaşındaki Tugay Özel ise ön lisans mezunu olduğunu ve dışarıdan fakülte eğitimine devam ettiğini ifade ederek, "İş bulmakta zorlanıyordum, pandemi ortaya çıkınca iş bulma imkanım daha da zorlaştı. 'Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'ni duydum ve başvurdum. Kriterlerim uyduğu için yapılan kuraya girdim. Bu koyunlar bana iş sahası oldu. Bize verilen koyunlara en iyi şekilde bakarak projeye katkı sağlayacağım ve daha geniş alanlarda uygulanabilmesi içinde elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Beylice Mahalle Muhtarı Emrah Işık da, "Tüm üreticilerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e, duyarlılığından ve böylesi bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Projeden faydalanan Mut'un Kuskan Mahallesi'nden Şerife Sabancılar, çocukluğunda da keçi yetiştiriciliği yaptığını ifade ederek, "Keçinin içinde büyüdüm. Babam keçi yetiştiricisiydi. Babam hastalandı, felç oldu. Okuyamadım, fabrikada çalışmak zorunda kaldım. Eşimle tanıştım, evlendim. Köyde iş olmadığı için fabrikaya gidiyorduk. Baktık olmuyor, çocuk büyüdü. Biz de bir geçim sahibi olalım dedik. Bir altınım vardı, sattık, keçi aldık, bundan birkaç tane çoğalttık. Bu projeyi duyunca başvurmak istedim. Çünkü köyümü çok seviyorum, dört duvar arasında tıkılı kalmak istemiyorum" dedi.

Proje için yaşadığı mutluluğu gözyaşları içinde anlatan Sabancılar, "Projeye ilişkin mektup gelince çok duygulandım. Sonra kabul edildiğimi duydum. Şimdi veriliyor, çok heyecanlıyım. Köyümden hiç çıkmak istemiyorum. 15 senedir çalışıyorum, köyüm gibi güzel bir yer bulamadım. Bu işe başlayacaktık, bu bize yemeğin tuzu biberi oldu. Bu projede katkısı bulunan Büyükşehir Belediye Başkanım Vahap Seçer ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu projenin devamını diliyorum. Bu projeden yararlanan arkadaşlarıma da sesleniyorum. Keçilerine iyi baksınlar. Bu kendi işimiz, kendimiz hanım ağayız yani. Biz de iyi bakalım ki diğer insanlara umut olsun. Onlar da bu umuttan faydalansın" ifadelerini kullandı. - MERSİN