Hayvancılık Yapan Şahin, Üretici Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan Tarafından Yumruklandığını İddia Etti: "Öğrettiği Şekilde Konuşmayacağımızı Anlayınca...

Hayvancılık yapan Muhammet Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Mersin ziyaretinde, üreticilerin sorunlarını anlatmak istediği için Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan tarafından yumruklandığını iddia etti. Şahin, "Herkes istediği gibi konuşacak' dedi, ben de dedim ki 'Sayın Başkanım biz de notlarımızı aldık, sıkıntıları biz de dile getirmeye çalışacağız. Mümkün mertebe Bakan ile ben de görüşmek istiyorum' dedim. Biz öyle deyince bir anda Birlik Başkanı bize yumruk salladı. Öğrettiği şekilde konuşmayacağımızı anlayınca rahatsız oldu" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mersin programı kapsamında üreticiler ile bir araya gelmişti. Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ve hayvancılık yapan Muhammet Şahin, Kirişci'ye yaşadıkları sorunları anlatmak istediği için Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan tarafından yumruklu saldırıya uğradığını ileri sürdü. Şahin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"BİRLİK BAŞKANI BİZE YUMRUK SALLADI"

"Buradan bütün Mersin'e, buradaki üreticilerimize selam olsun. Dün Sayın Tarım Bakanımız karşılamaya gittik ve tatsız bir olay ile karşılaştık; Birlik Başkanı'nın saldırısına uğradık. Şimdi Birlik Başkanı yanımıza gelerek bir el uzattı, biz de dostça uzanan ele dostça el uzattık. Kendisi bize 'burada beş kişi ayarladık, bakanı çadırlarda gezdireceğiz' dedi. 'Herkes istediği gibi konuşacak' dedi, ben de dedim ki 'Sayın Başkanım biz de notlarımızı aldık, sıkıntıları biz de dile getirmeye çalışacağız. Mümkün mertebe Bakan ile ben de görüşmek istiyorum' dedim. Biz öyle deyince bir anda Birlik Başkanı bize yumruk salladı. Öğrettiği şekilde konuşmayacağımızı anlayınca rahatsız oldu. Şimdi Birlik Başkanı'nın amacı şuymuş: orada devlet tarafından verilen konteynırların 7 tanesini mera başkanına, kendi ahırına, buradaki Mut'taki birlik başkan yardımcısına ahırına devletin verdiği konteynırları, devletin verdiği imkanlarla orada belirli kişilere imkan sağlanmış. Şimdi orayı gezdirip 'Sayın Bakanım üreticilere işte bunu veriyoruz'… O beş kişiye öğrettikleri ile konuşturuyor. Kendi çadırının orasında, merasının içerisinde de ıslah ettiği merası var. Devletin imkanları ile kendi birliğinin planları ile ıslah ettiği mera var. O merada da devletin verdiği konteynırı getirip bir de çadır kurdurmuş. Bakana da bir kuzu pirzola yedirip, Bakanı da allayıp pullayıp gönderecekmiş.

"BU YUMRUK AK PARTİ TEŞKİLATINA, DEVLETE ATILDI, BÜTÜN TÜRKİYE'DEKİ YÖRÜKLERE ATILDI"

Bizim de onların plan dışı dertlerimizi dile getireceğimizi anlayınca yumruk attı. Arkadaşlar diyor 'senin elin yok muydu, sen niye ona vurmadın'. Arkadaşlar biz oraya kavga çıkarmaya veya olay çıkarmaya gitmedik. Bakana bizzat üreticilerin derdini anlatmaya gittik. Başkan bundan rahatsız oldu, buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Sayın Tarım Bakanı'na sesleniyorum: Birlik Başkanı tarafından atılan bu yumruk AK Parti teşkilatına, devlete atıldı, bütün Türkiye'deki yörüklere atıldı, üreticilere atıldı. Çünkü, 'AK Parti teşkilatı arkamda, Bakan arkamda, Cumhurbaşkanı arkamda' diye adamlara ahkam kesiyor. Yani, Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına da aday çıkıyor, muhalefet partileri var. Sayın Cumhurbaşkanımız kalkıp da bu muhalefet partilerinin liderlerine, karşısına çıkan adaylara saldırı mı yapıyor? Buradan devlet yetkililerimizin gereğini yapmasını arz ediyorum. Tarım Bakanımızın gereğinin yapmasını arz ediyorum.

"SAYIN TARIM BAKANI BİRLİK BAŞKANI'NIN ÇADIRINDAN BAŞKA BİR YERE GİTMEDİ. BİZİ GÖRMEDİ"

Biz Mersinli yörüklerin Türkiye'deki üreticilerin sıkıntıları için bakanımla görüşmek istemiştik ama maalesef saldırıya uğradık. Sayın Tarım Bakanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan özel randevu talebi ediyorum.

Buradan bütün yörüklere sesleniyorum: şunu görmüş olduk, birlik başkanları bizi temsil etmiyor arkadaşlar. Adamlar, birilerinin sesinin çıkacağında rahatsız oluyor. Buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum: Siz, sahaya inin diyorsunuz, sahaya inmiyorsunuz; sahada milletin derdini dinlemiyorsunuz. Tarım Bakanı'nı Mersin'e kadar gönderdi sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Tarım Bakanı Birlik Başkanı'nın çadırından başka bir yere gitmedi. Bizi görmedi. Maalesef bütün düzenekler bunun içinde… Birlik başkanları organizasyon yapıyor, birlik başkanı konteynır verdi, yedi kişiyi gezdirdi."