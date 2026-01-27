Hazar Ergüçlü'den Dilber Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Hazar Ergüçlü'den Dilber Açıklamaları

Hazar Ergüçlü\'den Dilber Açıklamaları
27.01.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazar Ergüçlü, 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterini ve yaşadığı dönüşümü anlattı.

YILMAZ Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü üstlendiği Kanal D'nin sevilen dizisi 'İnci Taneleri', yeni sezonuyla perşembe akşamı ekrana dönmeye hazırlanırken, Hazar Ergüçlü samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, Dilber'i ve hayatındaki dönüşümü anlattı.

'İÇİME SİNEN BİR KARAKTER ARIYORDUM'

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, Dilber karakterinin hayatına girdiği dönemi 'iç sesini dinlediği' bir kırılma anı olarak tanımlıyor. Stratejik kararlar vermektense sezgileriyle hareket ettiğini söyleyen oyuncu, Yılmaz Erdoğan'dan gelen teklifin kendisi için belirleyici olduğunu vurguluyor.

'İYİ YAZILMIŞ METİN OYUNCU İÇİN ŞANS'

Dilber'in bu kadar güçlü bir karaktere dönüşmesinde senaryonun etkisine dikkat çeken Ergüçlü, "Okurken hiç takılmadığım, soru işareti yaşamadığım bir metindi" diyerek Yılmaz Erdoğan'ın yazarlığını övüyor. Bu durumun oyuncu için nadir bulunan bir fırsat olduğunun da altını çiziyor.

'DANS ETMEYİ SEVİYORDUM AMA DİLBER BAŞKA BİR ŞEY'

Dizideki dans performansıyla büyük ses getiren Ergüçlü, profesyonel dans eğitimi alarak karaktere hazırlandığını söylüyor. YouTube videoları ve koreograf Elif Erol ile yapılan çalışmalar sonucunda Dilber'in sahnedeki beden dilinin şekillendiğini anlatıyor. Dansın göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayan oyuncu, pavyon emekçilerinin fiziksel yüküne de dikkat çekiyor.

'YÜKSEK FEMİNEN ENERJİMİN OLDUĞUNU BİLİYORDUM'

Günlük hayatında daha sade ve spor bir tarzı olduğunu söyleyen Ergüçlü, Dilber sayesinde kendi feminen tarafını daha görünür kıldığını dile getiriyor. Bu yönünü daha önce sergilemek istemediğini belirten oyuncu, 'Belki de şimdi zamanı' diyerek hayatın dönemlerine vurgu yapıyor.

'DİLBER ÇOK SAHİCİ, ÇOK BİZİM GİBİ'

Dilber karakterinin bu kadar sevilmesini samimiyetine bağlayan Ergüçlü, "Hata yapıyor, yalan söyleyemiyor, her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor" diyerek karakterin insani yanlarını öne çıkarıyor. Ona göre Dilber, kusurlarıyla gerçek ve bu yüzden izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor.

'SAVRULMUŞ BİR DİLBER GELİYOR'

Yeni sezona dair ipuçları da veren Ergüçlü, Azem'in yokluğunun Dilber üzerinde büyük bir boşluk yaratacağını söylüyor. Oyuncu, 'Başıboş bir Dilber tehlikelidir' sözleriyle karakterin bu sezon daha savrulmuş ve sürprizlere açık bir halde olacağını işaret ediyor.

'YILMAZ ERDOĞAN'LA ÇALIŞMAK OKUL GİBİ'

Hakan Gence'ye konuşan Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan'la aynı sahneyi paylaşmanın büyük bir deneyim olduğunu belirtiyor. Oyuncu, onu hem oyuncu hem yönetmen olarak canlı bir okula benzetiyor.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

İnci Taneleri, Hazar Ergüçlü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazar Ergüçlü'den Dilber Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Crespo’dan Galatasaray’a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf Crespo'dan Galatasaray'a attığı golle ilgili yıllar sonra itiraf
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye’de terör eylemlerine ilk biz karşı çıkarız AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de terör eylemlerine ilk biz karşı çıkarız
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
10:40
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:56:40. #7.11#
SON DAKİKA: Hazar Ergüçlü'den Dilber Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.