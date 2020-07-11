Haziran'da fizy'nin yıldızı Bilal Sonses oldu - Son Dakika

Haziran'da fizy'nin yıldızı Bilal Sonses oldu

Dijital operatör Turkcell'in müzik platformu fizy'de haziran ayının en popüler ismi, son dönemin gözde şarkıcısı Bilal Sonses olduğu açıklandı.

Dijital operatör Turkcell'in müzik platformu fizy'de haziran ayının en popüler ismi, son dönemin gözde şarkıcısı Bilal Sonses olduğu açıklandı. Platformda en çok Sonses'e ait 'Nefret' dinlendi ve Oğuzhan Koç'un 'Kendime Sardım'ı paylaşıldı.

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı


Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformlarından fizy, haziran ayında da müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü. Haziran ayının en çok dinlenen şarkıcısı, son dönemin dikkat çeken ismi Bilal Sonses oldu. fizy'nin en çok dinlenen ve beğenilen şarkısı Sonses'in 'Nefret' şarkısı olurken, en çok paylaşılan şarkısı olarak ise Oğuzhan Koç'un 'Kendime Sardım' isimli şarkısı dikkat çekti.


Geçen ayın en çok dinlenen şarkıcısı Zeynep Bastık bu ay ikinci sıraya gerilerken, onu Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç ve Sagopa Kajmer takip etti. Müzik türlerine bakıldığında ise; pop yüzde 40, rap yüzde 37, oldies yüzde 8, arabesk yüzde 7, yöresel/halk yüzde 5 ve indie/rock/elektro müzik türü yüzde 3 oranında tercih edildi.


Birbirinden farklı alternatiflerden oluşturulan fizy listeleri arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: 'Günün Listesi', 'fizy pop', 'fizy rap', 'Evde Yaz', '#tbt Unutulmaz Şarkılar', 'Atarlı Şarkılar' ve 'Koş fizy Koş'.


Haziran ayında fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında ise Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Konya yer aldı. Platformun en çok aratılan ismi ise yine son dönemin güçlü yorumuyla adından söz ettiren ismi Ezhel olurken, şarkı sözü en çok okunan şarkı ise Hejan ve Muti'nin 'Hokkabazlar'ı oldu. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haziran'da fizy'nin yıldızı Bilal Sonses oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:27:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haziran'da fizy'nin yıldızı Bilal Sonses oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]