HDI Sigorta, yeni sezonda da Göztepe Spor Kulübü’nün yanında - Son Dakika
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HDI Sigorta, yeni sezonda da Göztepe Spor Kulübü’nün yanında

HDI Sigorta, yeni sezonda da Göztepe Spor Kulübü’nün yanında
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HDI Sigorta ve Göztepe Spor Kulübü, Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen imza töreniyle sponsorluk iş birliğini yeni sezona taşıdı. Anlaşma kapsamında HDI Sigorta logosu, son iki yılda olduğu gibi 2026-2027 sezonunda da sarı-kırmızılı ekibin forma şort alanında yer almaya devam edecek.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden HDI Sigorta ve Ege’nin Süper Lig’deki güçlü temsilcisi Göztepe Spor Kulübü, Türk sporuna değer katan uzun soluklu sponsorluk iş birliğini yeniledi. 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde yenilenen anlaşmanın imza töreni, Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlendi. Törene, Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan, HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan, şirket yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Firuzan İşcan: “Göztepe’nin hedeflerine giden yolda en güçlü güvencesi olmaya devam edeceğiz”

HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan törende yaptığı konuşmada; “Sporun birleştirici gücüne, sahadaki mücadeleye ve Türk sporunun geleceğine yürekten inanıyoruz. Tam da bu felsefeyle; futboldan basketbola, voleyboldan hentbol ve masa tenisine kadar geniş bir yelpazede spor ve sporcu ekosistemini güçlendirmeyi kurumsal sorumluluğumuzun temeli kabul ediyoruz. İşte bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri; Göztepe Spor Kulübü ile 2024 yılından bu yana kararlılıkla ve büyük bir gururla sürdürdüğümüz omuz omuza yol arkadaşlığıdır” dedi.

Göztepe ile Türk sporu için ilham veren sürdürülebilir bir iş birliği ve örnek bir model oluşturduklarını vurgulayan İşcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Reklam ve marka lisans iş birlikleriyle temellerini attığımız bu sarsılmaz bağı; forma şort sponsorluğumuzla yeni sezona da taşıyoruz. Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda Göztepe, Trendyol Süper Lig’i 6. sırada tamamlayarak ligin en başarılı ekipleri arasında yer aldı. Avrupa kupaları yarışını son haftaya kadar sürdüren, Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki performansıyla ligin en geçilmez iç saha takımlarından birine dönüşen bir Göztepe izledik. Ancak bizi asıl gururlandıran sadece alınan sonuçlar değil; Göztepe’nin ortaya koyduğu sürdürülebilir sportif yapılanma ve oyuncu geliştirme vizyonudur. Genç ve dinamik kadrosu, mücadeleci oyun anlayışı ve muhteşem taraftarıyla kurduğu tutkulu bağ sayesinde Göztepe, Türk futbolunun yükselen değeri olmaya devam ediyor. Biz de, Göztepe’nin hedeflerine giden yolda en güçlü güvencesi olmaya ve bu tutkulu yolculuğu aynı heyecanla paylaşmaya devam edeceğiz.”

HDI Sigorta, yeni sezonda da Göztepe Spor Kulübü’nün yanında

“TFF’nin Adnan Süvari adını verdiği tarihi sezonda Göztepe’nin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla, mücadele edilecek yeni dönemin "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" olarak adlandırıldığına dikkat çeken Firuzan İşcan, “Adnan Süvari; Göztepe Kulübü’yle Türk futbol tarihine geçen unutulmaz başarılara imza atmış dev bir isim. Ali Artuner, Fevzi Zemzem, Nevzat Güzelırmak, Gürsel Aksel, Çağlayan Derebaşı ve Adnan Süvari gibi birbirinden kıymetli sporcuların mirası olan bu ruha; TFF’nin Adnan Süvari’nin adını verdiği bu tarihi sezonda Göztepe’nin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu bizim için sadece kurumsal bir karar değil, tarihe ve Türk futbol mirasına duyduğumuz saygının bir nişanesidir” dedi.

Göztepe Spor Kulübü CEO’su Kerem Ertan toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “HDI Sigorta ile uzun yıllardır devam eden iş birliğimizi yeni sezonda da sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Geride bıraktığımız yıllar içerisinde karşılıklı güven ve ortak değerler üzerine güçlü bir birliktelik inşa ettik. Kulübümüzün yolculuğunda uzun soluklu iş ortaklıklarının son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz. Göztepe ailesinin yanında olmaya devam eden HDI Sigorta’ya destekleri ve kulübümüze duydukları güven için teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin yeni dönemde de her iki taraf için değer üretmeye devam etmesini diliyorum” dedi.

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