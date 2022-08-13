Mithat Sancar, Hatay'da: "Bu Devran Artık Dönmesin… Amacımız Demokrasi Güçlerini Bir Araya Getirmek" - Son Dakika
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Mithat Sancar, Hatay'da: "Bu Devran Artık Dönmesin… Amacımız Demokrasi Güçlerini Bir Araya Getirmek"

13.08.2022 14:50
Mithat Sancar, Hatay'da: "Bu Devran Artık Dönmesin… Amacımız Demokrasi Güçlerini Bir Araya Getirmek"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay’da; “Bu devran artık dönmesin. Bu devranı durduralım. Soygun düzenini durduralım. Bunu da ancak halkların ortak iradesiyle ve birleşik mücadelesiyle yapabiliriz. Amacımız demokrasi güçlerinin hepsini bir araya getirmek ve güçlü bir seçenek yaratmaktır. Eğer, gerçek bir alternatifi, güçlü bir seçeneği bu topluma sunamazsak başarı da kendiliğinden gelmeyecektir. O nedenle fikrimizi, birikimimizi, gücümüzü ve irademizi birleştirmek zorundayız” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da; "Bu devran artık dönmesin. Bu devranı durduralım. Soygun düzenini durduralım. Bunu da ancak halkların ortak iradesiyle ve birleşik mücadelesiyle yapabiliriz. Amacımız demokrasi güçlerinin hepsini bir araya getirmek ve güçlü bir seçenek yaratmaktır. Eğer, gerçek bir alternatifi, güçlü bir seçeneği bu topluma sunamazsak başarı da kendiliğinden gelmeyecektir. O nedenle fikrimizi, birikimimizi, gücümüzü ve irademizi birleştirmek zorundayız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da; Antakya ve Samandağ'da esnafla bir araya geldi. Sancar'a Mersin Milletvekili Fatma Kurtalan ile Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve Parti Meclis üyeleri eşlik etti. Sancar'ın Arapça sohbet ettiği esnaf, yaşadıkları sorunlarını aktardı. Sancar, esnaf ziyaretinin ardından Abdullah Cömert Parkı'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

"BU DEVRAN ARTIK DÖNMESİN"

Sancar, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sorunlar büyük, biliyoruz. Ekonomi çöküş içinde, açlık yayılmış durumda. Bir avuç sermayedar, servetine servet katmaya devam ediyor. Bu, iktidarın beslendiği kaynakları değiştirmek zorundayız. Değiştirmezsek, sadece isimlerle uğraşırsak, bu devran döner gider.

Biz diyoruz ki, bu devran artık dönmesin. Bu devranı durduralım. Soygun düzenini durduralım. Bunu da ancak halkların ortak iradesiyle ve birleşik mücadelesiyle yapabiliriz. Amacımız demokrasi güçlerinin hepsini bir araya getirmek ve güçlü bir seçenek yaratmaktır. Eğer, gerçek bir alternatifi, güçlü bir seçeneği bu topluma sunamazsak başarı da kendiliğinden gelmeyecektir. O nedenle fikrimizi, birikimimizi, gücümüzü ve irademizi birleştirmek zorundayız. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

"BU İKTİDARIN BARIŞ GİBİ BİR DERDİ YOK"

Sancar, "Suriye'de iç savaş başladıktan sonra bu iç savaşı körükleyen güçler devreye girdikten sonra halk daha da fakirleşti ama bir avuç kesim zenginliğine zenginlik kattı. Ticaret bütün bölgeye eşit olmasa bile dengeli dağılıyorken şimdi savaş bütün kaynakları tek elde toplamaya başladı. Bu iktidarın barış gibi bir derdi yok. Barış ancak hakların eşitliği temelinde kurulur. Halkların iradesini tanıma temelinde kurulur. Oysa bu iktidar kapı kapı dolaşıp yeni bir savaşı mümkün kılacak çalışmalar yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Sancar, "Şimdi Suriye'de, Suriye yönetimi ile bir diyalog içindeymiş gibi görünüyorlar. Bunun amacı, gerçekten bir bölgesel barış olsa amenna. Ama biliyoruz ki bu iktidarın barış gibi bir derdi yok. Barış ancak halkların eşitliği temelinde kurulabilir. Halkların haklarına saygı temelinde kurulabilir. Halkların iradesini tanımak temelinde kurulabilir. Oysa şimdi bu iktidar, kapı kapı dolaşıp yeni bir savaşı mümkün kılacak çalışmalar, diplomasi yürütüyor. Yani yaptığı şey barış için çalışmak değil, Kürtlere karşı savaşı derinleştirecek desteği bulmaktır" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mithat Sancar, Hatay'da: 'Bu Devran Artık Dönmesin… Amacımız Demokrasi Güçlerini Bir Araya Getirmek' - Son Dakika

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