HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Hatay kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Hatay kongresinde konuştu Açıklaması

06.03.2022 15:42
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Hatay kongresinde konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Biz gerçek demokrasi, güçlü demokrasi, kalıcı barış peşindeyiz.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Biz gerçek demokrasi, güçlü demokrasi, kalıcı barış peşindeyiz." dedi.

Sancar, Hatay'ın Defne ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresi'nde, HDP olarak yıllardır barışın, eşit gönüllü birliktelik ve halkların dayanışmasıyla sağlanabileceğini söylediklerini belirtti.

Ülkede barışın sesi olmak için her alanda çalıştıklarını ifade eden Sancar, "Biz bu ülkeyi demokratikleştirecek, cumhuriyeti demokrasiyle buluşturacak büyük barışı hedefliyoruz. Büyük barış için yürüyoruz. Barış ve demokrasi birbirinden koparılamaz. Demokratik çözüm ve bu ülkede özgür yaşam birbirinin parçalarıdır, birbirlerinden koparılamayacak şekilde bağlıdır birbirlerine. Bu yüzden mücadelemizi demokrasi ve barış, ekmek, özgürlük, halkların ortak mücadelesi üzerine kurduk. Demokrasi ittifakını da bu ortaklığın ana politikası olarak belirledik." diye konuştu.

Barışın, ancak halkların ortak mücadelesiyle gelebileceğini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Biz gerçek demokrasi, güçlü demokrasi, kalıcı barış peşindeyiz. Düşmanlaştıran, halkları birbirine kırdıran, halklar arası nefreti yaygınlaştıran her türlü zihniyete nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin karşı duracağız. Ülkeye gerçek demokrasiyi, ortak eşit yaşamı, eşit vatandaşlığı mutlaka getireceğiz. Halklar kimliklerini özgürce yaşayacak, inançlar eşit olacak, ayrımcılık son bulacak. Emekçi alın terinin hakkını alacak, bu ülkenin kaynakları adilce bölüşülecek işte bizim bu ülkeye vadettiğimiz asıl gelecek budur. Bu geleceği kuracak gücümüz vardır. Bu gücün varlığına inanalım, yolumuzda kararlılıkla yürümeye devam edelim. Yürüdükçe büyüyoruz, güçleniyoruz ve yeni bir başlangıcı gerçek anlamda sağlayacak yolu sonuna kadar açıyoruz. O nedenle kendimize güvenelim, inanalım, birbirimizle omuz omuza, el ele, kol kola yürümeye devam edelim. Bu yol, bu ülkeye güçlü demokrasiyi, büyük barışı mutlaka getirecektir."

Kongreye, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

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Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Demokrasi, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin Hatay kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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