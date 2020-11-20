HDP'li Paylan'dan faiz artırımı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

HDP'li Paylan'dan faiz artırımı değerlendirmesi Açıklaması

20.11.2020 15:39
HDP'li Paylan'dan faiz artırımı değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Maalesef dün AKP tefecilerin, faiz lobisinin önünde diz çökmüştür.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Maalesef dün AKP tefecilerin, faiz lobisinin önünde diz çökmüştür." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankasının dün faizleri yükseltmek zorunda kaldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yıllardır "faiz lobisi" kavramını ortaya koyarak düşmanlaştırdığını savunan Paylan, "Maalesef dün AKP tefecilerin, faiz lobisinin önünde diz çökmüştür. Neden? Çünkü mecbur kaldılar. Türkiye'nin kasası bu 2,5 yılda boşaldı." diye konuştu.

Esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklilerin, yoksulların borçlu olduğunu belirten Paylan, "Demek ki acı ilacı çiftçiler, esnaflar, emekliler, yoksul işçiler içecekmiş." ifadesini kullandı.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın anayasa çalışmasına yönelik iddialarının sorulması üzerine Paylan, şunları söyledi:

"Bir Meclis'te anayasa çalışması, tartışması yapılması doğal olandır. Anayasa tartışması yapılmaması doğal olmayandır. Geçmişte AKP, MHP, HDP, CHP hep beraber anayasa çalışması yaptılar ve 60 maddeyi Meclis'ten geçirmek üzerinde mutabık kaldık. Bu anlamda da hiçbir sorun yoktu. Hem AKP hem MHP ile o zaman masaya oturduk. Demokrasiler müzakere etme rejimleridir. Partilerin bir arada her türlü anayasa çalışması yapması doğal olandır. Bunu yaptığımız zaman toplumumuzdaki kamplaşmaları, kutuplaşmaları gideririz ve daha demokratik bir Türkiye'ye doğru ulaşırız."

Paylan, şu anda da Meclis'te bir anayasa çalışmasına ihtiyaç olduğunun altını çizerek "Bütün partiler oturup, Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması için bir anayasa çalışmasını hep beraber yapabilmeliyiz. Geçmişte bu tip çalışmalar olmuştur. Dediğiniz şekilde olmamıştır çünkü bu bir girişimdir yalnızca. Yani anayasa çalışması bir girişim olarak o noktada kalmıştır." dedi.

Arınç'ın açıklamaları

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğine yönelik açıklamalarının anımsatılması üzerine Paylan, Arınç'ın açıklamalarını önemli bulduklarını ancak yıllardır süren bir sessizliğin de olduğunu belirtti.

Arınç'ın, Selahattin Demirtaş'ın kitabını okuduğunu, etkilendiğini ve "Kürt halkının neler yaşadığını görmek istiyorsanız o kitabı okuyun." dediğini anlatan Paylan, "Bu açıklamayı önemli buluyorum ancak yıllardır bu ülkede büyük hukuk katliamları oldu ve sessiz kaldı. Elbette önemli ama neden şimdi ve bunun gereği için ne tip sorumluluklar alacak? Herkes sorumluluk almalı ve Bülent Arınç'ın da sorumluluk almasını önemsiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Anayasa, Faiz, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Paylan'dan faiz artırımı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


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