Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14. haftada oynanacak maçların programı şöyle:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara)
14.00 BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)
14.00 Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın (Atatürk)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)
14.30 İzmit Belediyespor- Bellona Kayseri Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
16.00 Beşiktaş HDI Sigorta- Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.00 Galatasaray- Fenerbahçe Öznur Kablo (Ahmet Cömert)
Kaynak: AA
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