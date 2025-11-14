Hindistan'da Terör Saldırısı: Türkiye Bağlantısı İddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Hindistan'da Terör Saldırısı: Türkiye Bağlantısı İddiaları

Hindistan\'da Terör Saldırısı: Türkiye Bağlantısı İddiaları
14.11.2025 03:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Delhi'deki patlamayı 'terör saldırısı' olarak tanımlayan Hindistan, Türkiye bağlantısını araştırıyor.

Hindistan, 10 Kasım'da başkent Delhi'nin işlek bir caddesinde bir aracın patlaması sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği olayı "terör saldırısı" olarak tanımladı. 20'den fazla kişinin yaralandığı saldırıdan iki gün sonra Hindistan kabinesinin güvenlik toplantısı ardından yapılan açıklamada, saldırının "Hindistan ulusu karşıtları" tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Hükümet, herhangi bir ülkeyi doğrudan suçlamasa da Hindistan basınında olayla ilgili incelemelerin Türkiye bağlantısına işaret ettiği bildirildi. Türkiye ise bu iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, haberler, "iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçası" olarak nitelendirildi.

Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan'ı bombalamasının ardından, Türkiye-Hindistan ilişkilerinde gergin bir döneme girilmişti.

HİNDİSTAN BASINI TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

BBC Monitoring haber izleme servisine göre, Hindistan'da bazı ana akım medya kuruluşlarında Delhi'deki patlamanın Türkiye ile bağlantılı olabileceğine dair haberler yer aldı. Bazı yayınlar olayla ilgili incelemelerde, aralarında doktorların olduğu militan bir hücrenin yöneticilerinin Türkiye'de konumlandığının tespit edildiğini aktardı.

Bazı haberlerde Delhi patlamasında intihar bombacısı olduğu öne sürülen kişinin Türkiye'yi ziyaret ettiği ve saldırıyı burada planladığı iddia edildi. Olayla ilgili tutuklanan Dr Muzammil Şakil Ganaye'nin de Türkiye'ye gittiği bildirildi.

India Today yayını, polis kaynaklarına atıfla, patlamayı gerçekleştiren şüphelilerle Ankara'da operasyona destek veren bir kişi arasında bağlantı olduğunu öne sürdü. Economic Times gazetesi, patlamayla ilgili Türkiye bağlantısının "Hindistan karşıtı terör operasyonlarının Pakistan'ın ötesine yayıldığını gösterdiğini" iddia etti.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Türkiye, birkaç yıldır Keşmir'deki ayrılıkçı terör hareketini destekliyor. Ayrıca, Sindoor Operasyonu [7 Mayıs'taki saldırılar] sırasında Pakistan'a yardım ettiği de bildiriliyor."

Hindistan, 22 Nisan'da Hindistan yönetimindeki Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki saldırıya karşılık olarak 7 Mayıs'ta Sindoor Operasyonu'nu başlatmıştı. Hindistan saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutarken, İslamabad herhangi bir dahli olduğunu reddetmişti.

TÜRKİYE İDDİALARI YALANLADI

Türkiye bu iddiaları reddederek, haberleri "dezenformasyon kampanyası" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan maksatlı yayınlar, iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır" denildi. Türkiye'nin "her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde" reddettiği vurgulandı.

Ülkenin "uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda" yer aldığı ifade edildi. "Türkiye'nin Hindistan'a veya herhangi bir başka ülkeye yönelik radikalleşme faaliyetinde bulunduğu' iddiası, tamamen dezenformasyon amaçlıdır ve hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır" denildi.

TÜRKİYE-HİNDİSTAN ARASINDA GERGİNLİK

Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Sindoor Operasyonu kapsamında Pakistan'ı bombalamasının ardından, Türkiye-Hindistan ilişkilerinde gergin bir döneme girilmişti.

Türk havacılık şirketi Çelebi'nin güvenlik lisansını iptal eden Hindistan'da Türkiye'ye karşı geniş kapsamlı boykot çağrıları yapılmıştı.

Haziran ayında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Kıbrıs'ı ziyaret etmesi de "Türkiye'ye bir mesaj" olarak yorumlanmıştı.

Mayıs başında Pakistan'la yaşanan çatışmanın ardından ilk dış ziyaretine çıkan Modi, 2002'den bu yana Kıbrıs'a giden ilk Hint lider olmuştu.

Keşmir sorununda Pakistan'ı destekleyen Türkiye, hemen hemen her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında konuyu gündeme getirmeye özen gösterdi.

Pakistan da benzer şekilde Kıbrıs sorunu kapsamında Türkiye'ye en çok destek veren ülkeler arasında yer aldı.

Kaynak: BBC

Dezenformasyon, Hindistan, Güvenlik, Türkiye, Medya, Delhi, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Terör Saldırısı: Türkiye Bağlantısı İddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye’de İlk durağı bakın neresi oldu KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Google’da bile çıkmıyor 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş “bulunmaz“ denileni de buldu Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Güney Kore’de pazar yerinde dehşet, araç kalabalığın arasına daldı Güney Kore'de pazar yerinde dehşet, araç kalabalığın arasına daldı
İstanbul trafiğinde kritik düzenleme 84 noktada hız limitleri değişiyor İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! 84 noktada hız limitleri değişiyor
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
İlkay hakkında sürpriz iddia Ayrılığı duyurdular İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
İstanbul’da hız limitleri değişti İşte cadde cadde yeni sınırları İstanbul'da hız limitleri değişti! İşte cadde cadde yeni sınırları
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Bodrum’da rekor kırıldı, gemiler binlerce kişi getirdi Bodrum'da rekor kırıldı, gemiler binlerce kişi getirdi

10:07
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi
10:01
Neye uğradığını şaşırdı Ronaldo’ya tarihi kırmızı kart
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart
09:57
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
09:57
Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
09:55
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor Anne de hayatını kaybetti
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
09:41
Investco Holding’in 20 grup şirketine kayyum atandı
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı
09:35
Pusuya yattı bekliyor Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak
09:15
Ezeli rakibe gidiyor Icardi’nin yeni takımını duyurdular
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
09:10
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı’nda tören düzenlendi
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
08:49
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi
08:27
Yunanistan’ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti Nota verildi
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 10:53:59. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Terör Saldırısı: Türkiye Bağlantısı İddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.