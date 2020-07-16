Hippoterapi Merkezinde başarılı çalışmalar - Son Dakika

Hippoterapi Merkezinde başarılı çalışmalar

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Hippoterapi Merkezinde de Osmangazi Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladıYapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Hippoterapi Merkezinde de Osmangazi Üniversitesi ile birlikte yürütülen çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı

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Yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin üniversitelerle işbirliği yapılması talimatı üzerine başlayan girişimlerin Eskişehir'de meyvesini vermeye başladığı belirtildi. Osmangazi Üniversitesi ile kurulan Tıbbi Bitki Bahçesinden sonra Hippoterapi Merkezinde çalışmalar son hız devam ettiği anlatılan açıklamada, "Bilindiği gibi Rektör Prof.Dr.Kemal Şenocak ile Orman Bölge Müdürü Recep Temel 19 Şubat 2020 tarihinde bu konu ile ilgili bir protokol imzalamıştı. At ile tedavi anlamına da gelen Hippoterapi projesi aynı zamanda Avrupa Birliğince de destekleniyor. Projenin taraflarından biri olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Osmangazi Üniversitesine bitişik olan Meşelik ormanı içinde atların barınma yerlerini, antrenman alanlarını ve ekoturizim patikalarını hazırladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilen "Let's Develop Networks and Create Opportunities for Hippotherapy " isimli proje, Sağlığa Erişim kapmasında Türkiye'de Hippoterapi ağının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Genç Akademi Spor Kulübü Derneği, Handy Club Ostrava, Çekya Hippoterapi Federasyonu, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası, Arslan Spor Kulübü Derneği ve Gençleri Geleceğe Hazırlama ve İşsizlikle Mücadele Derneği ortaklığında yürütülmektedir. 46 ay sürecek olan proje, Türkiye'de Sağlık Bakanlığınca onaylanan ilk ve tek merkezdir" denildi.


Hippoterapi Nedir?


Hippoterapi, atların çok boyutlu hareketini kullanan bir tedavi şeklidir. Tıp doktorları, psikiyatristler, psikologlar, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları ile fizyoterapistler, ergoterapistler ve at uzmanları nezaretinde, atları bir terapi vasıtası olarak kullanarak yapılan bir tedavi şekli olan hippoterapi ; mental, fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal, öğrenmeye ve davranışa ait engeli olan kişilerde iyileştirme hedefleri olan bir işlemdir. Tedavide fiziksel açıdan engelli bireylerin bozuk olan denge ve koordinasyonun düzeltilmesi, düşük ya da yüksek kas kasılmalarının dengelenmesi, dik duruşunun kuvvetlendirilmesi, leğen kemiği ve üst vücudunun mobilleştirilmesi hedeflenmektedir. Gelişme gerilikleri ve bozukluklarının düzeltilmesinin yanı sıra güven, benlik saygısı ve yaşam kalitesinde iyileşme üzerine de hippoterapi etkinlik sağlamaktadır. - ESKİŞEHİR

Bekir Pakdemirli, Osmangazi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hippoterapi Merkezinde başarılı çalışmalar - Son Dakika
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