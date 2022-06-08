Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak - Son Dakika
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Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak

08.06.2022 18:27

- Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda ilk ray kaynak töreni gerçekleştirildi.

- Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda ilk ray kaynak töreni gerçekleştirildi. İstanbul- Edirne arası 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük taşımacılığı ise 8 saatten 3 saat 35 dakikaya düşecek.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile imza attığı en önemli ulaşım altyapı projelerinden Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) Kesimi İnşası Projesi birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demiryolu ile kesintisiz olarak bağlanmalarını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy-Kapıkule ve Çerkezköy-Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Halkalı-Kapıkule arasında yolculuk süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşımacılığı ise 6 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek.

7/24 kesintisiz çalışmanın yapıldığı hatta 2 bin 193 kişiye istihdam sağlanıyor. Projede fiziki ilerleme yüzde 51 olmakla birlikte altyapı işlerinde yüzde 71 civarında ilerleme kaydedildi. Bin 590 adet katener direk temeli ve bin 218 adet katener direk montajı tamamlandı. Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemleri de dikkate alarak sahada çalışmaları yapılıyor. Proje çalışmaları ile etkileşim alanı içerisinde bulunan kültürel miras varlıklarından Edirne'deki Tatarhaniler Mezarlığı ve Tekirdağ'daki Çerkezköy Tarihi Su Depo su'nun korunması için özel çalışmalar yürütülüyor. Yaban hayata yönelik kızıl tilki, yaban kedisi, altın çakal ve şah kartalı gibi korumaya yönelik hayvan popülasyonun bulunduğu bölgede, proje çerçevesinde demiryolu güzergahı üzerinde 3 adet ekolojik köprü inşa ediliyor.

Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı ilk ray kaynak törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Edirne'nin Havsa ilçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Proje tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometre güzergahta çift hatlı 200 kilometre saat hızında yolcu ve yük taşımanın mümkün olacağını belirterek, " Bulgaristan, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul hızlı tren projesi hizmete açıldığında Halkalı-Kapıkule arasında trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi de 6 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecektir" dedi.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa - Özlem Ceylan/İHA)

Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak
Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızlı tren Kapıkule'ye ulaşacak, İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakika olacak - Son Dakika

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