Hollanda'dan dikkat çeken hamle! 78 ton altın bir günde yer değiştirdi - Son Dakika
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Hollanda'dan dikkat çeken hamle! 78 ton altın bir günde yer değiştirdi

Hollanda\'dan dikkat çeken hamle! 78 ton altın bir günde yer değiştirdi
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Hollanda Merkez Bankası, krizlere karşı hazırlığını güçlendirmek amacıyla New York'ta tuttuğu 78 tondan fazla altın rezervini Londra'ya kaydırdı. Artan jeopolitik gerilimlerin ardından gelen dikkat çekici hamleyle rezervlere kriz anında daha hızlı erişilmesi ve altınların gerektiğinde daha kolay kullanılabilmesi hedefleniyor.

Dünyada artan jeopolitik gerilimler merkez bankalarının rezerv politikalarına da yansımaya başladı. Hollanda Merkez Bankası (DNB), olası krizlere karşı hazırlığını güçlendirmek amacıyla ABD ve Kanada'da tuttuğu altın rezervlerinin önemli bir bölümünü Londra'ya kaydırdı.

Mart-Ağustos 2026 döneminde gerçekleştirilen operasyon kapsamında New York'tan 78 tonun üzerinde, Kanada'nın başkenti Ottawa'dan ise yaklaşık 7 ton altın Londra'ya aktarıldı. Böylece toplam hareket yaklaşık 86 tona ulaştı.

GEREKÇE: JEOPOLİTİK GERİLİM VE KRİZ HAZIRLIĞI

Hollanda Merkez Bankası, kararın arkasında artan jeopolitik huzursuzluk ve olası krizlere karşı daha hazırlıklı olma ihtiyacının bulunduğunu açıkladı.

Banka, rezervlerin Kuzey Amerika, İngiltere ve Hollanda arasında daha dengeli dağıtılmasının riskleri azaltacağını ve ihtiyaç halinde altına daha hızlı erişilmesini sağlayacağını belirtti.

NEDEN LONDRA'YA TAŞINDI?

Londra, fiziki altın ticaretinin dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altınların uluslararası ticaret standartlarına uygun olması, rezervlerin gerektiğinde daha hızlı şekilde işlem görmesini sağlıyor.

Hollanda Merkez Bankası da New York ve Ottawa'daki rezervlerin kriz durumunda Londra'daki altın kadar hızlı ve doğrudan kullanılamadığına dikkat çekti.

TAMAMI FİZİKİ OLARAK TAŞINMADI

Operasyonun tamamı külçelerin bir ülkeden diğerine taşınması şeklinde gerçekleştirilmedi. Banka, New York'ta yaklaşık 59 ton altın sattı ve karşılığında Londra'dan uluslararası standartlara uygun altın satın aldı.

Bunun yanında ABD ve Kanada'dan Hollanda'nın Zeist kentindeki güvenli tesise 27 tondan fazla altın fiziki olarak taşındı. Benzer miktardaki altın da Zeist'ten Londra'ya aktarıldı.

612 TONLUK DEV REZERV

Hollanda'nın toplam altın rezervi 612,4 ton seviyesinde bulunuyor. Rezervlerin 2025 sonundaki değeri ise 72,2 milyar euro olarak hesaplandı.

Operasyon sonrasında Hollanda altınlarının Londra'da tutulan bölümünün payı yüzde 18,1'den yüzde 32,1'e yükseldi. New York'un payı yüzde 31,3'ten yüzde 18,5'e gerilerken, Ottawa'nın payı da yüzde 18,5 oldu.

"KRİZE HAZIRLIĞIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Olaf Sleijpen, rezervlerin daha kolay işlem yapılabilir hale getirildiğini belirterek, altınları hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmamayı umduklarını ancak ülkenin dayanıklılığını ve krizlere karşı hazırlığını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Merkez Bankası, İngiltere, New York, Hollanda, Londra, Son Dakika

Son Dakika Altın Hollanda'dan dikkat çeken hamle! 78 ton altın bir günde yer değiştirdi - Son Dakika

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