Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

Haberin Videosunu İzleyin
Hong Kong\'daki yangın faciasında ölü sayısı 128\'e yükseldi
28.11.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hong Kong\'daki yangın faciasında ölü sayısı 128\'e yükseldi
Haber Videosu

Hong Kong'da 4 bin kişi yaşadığı dev sitede çıkan yangın 40 saatten fazla süredir söndürülemezken, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e yükseldi. Yetkililer 1948'deki depo yangınından bu yana Hong Kong'daki en ölümcül yangında 79 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yangının nedeninin henüz tespit edilemediğini aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde tadilat çalışması sırasında "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende çıkan yangında can kaybı arttı. Hong Kong polisi, düzenlediği basın toplantısında yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiğini açıklayarak, 79 kişinin de yaralandığını bildirdi.

En az 200 kişinin kayıp olduğunu aktaran polis, binada bulunan 16 kişiyi arama çalışmaları ile 2 bin 311 itfaiye personeliyle soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin de sürdüğünü söyleyen polis, 89 kişinin kimlik tespitinin yapılamadığını bildirdi. Yangının nedeninin henüz tespit edilemediğini aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Binanın bakımını yapmak üzere sözleşme yapılan Prestige Construction şirketinden 3 kişi, "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Polis, gözaltına alınanların şirketin 2 yöneticisi ve 1 mühendislik danışmanı olduğunu, gözaltı nedeninin bakım sırasında güvenli olmayan malzemeler kullanıldığı için "cinayet" suçlaması olduğunu aktarmıştı.

1948'DEN BU YANA EN ÖLÜMCÜL YANGIN

Yangın, 176 kişinin öldüğü 1948'deki depo yangınından bu yana Hong Kong'daki en ölümcül yangın oldu. Ağustos 1962'de Sham Shui Po Mahallesi'ndeki bir binada çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Binada depolanan havai fişekler, yangının hızla üst katlara yayılmasına neden olmuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Hong Kong, Güvenlik, Cinayet, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut piyasasında dengeler değişiyor Talep küçük dairelere kaydı Konut piyasasında dengeler değişiyor! Talep küçük dairelere kaydı
Atatürk Havalimanı’nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi Atatürk Havalimanı'nda teslime hazır 9 bin 200 araç tek karede görüntülendi
AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı Kabinin altından... AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk genç isme ’’Güle güle’’ dedi Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme ''Güle güle'' dedi
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
Dursun Özbek’ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri Dursun Özbek'ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu 55 bin mahkum için tahliye yolu 11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11:22
Yerli Vardy Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
11:21
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
11:14
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı Öcalan’dan CHP’ye özel parantez
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez
10:54
Beşiktaş’ta yaprak dökümü Sergen Yalçın 4 isme ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme ''Güle güle'' dedi
10:40
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik
10:23
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak
10:13
Papa’nın Erdoğan’a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 11:44:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.