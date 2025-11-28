Hong Kong\'daki yangın faciasında ölü sayısı 128\'e yükseldi

Hong Kong'un kuzeyinde yer alan Tai Po bölgesinde tadilat çalışması sırasında "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende çıkan yangında can kaybı arttı. Hong Kong polisi, düzenlediği basın toplantısında yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 128'e yükseldiğini açıklayarak, 79 kişinin de yaralandığını bildirdi.

En az 200 kişinin kayıp olduğunu aktaran polis, binada bulunan 16 kişiyi arama çalışmaları ile 2 bin 311 itfaiye personeliyle soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespit işlemlerinin de sürdüğünü söyleyen polis, 89 kişinin kimlik tespitinin yapılamadığını bildirdi. Yangının nedeninin henüz tespit edilemediğini aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Binanın bakımını yapmak üzere sözleşme yapılan Prestige Construction şirketinden 3 kişi, "cinayet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Polis, gözaltına alınanların şirketin 2 yöneticisi ve 1 mühendislik danışmanı olduğunu, gözaltı nedeninin bakım sırasında güvenli olmayan malzemeler kullanıldığı için "cinayet" suçlaması olduğunu aktarmıştı.

1948'DEN BU YANA EN ÖLÜMCÜL YANGIN

Yangın, 176 kişinin öldüğü 1948'deki depo yangınından bu yana Hong Kong'daki en ölümcül yangın oldu. Ağustos 1962'de Sham Shui Po Mahallesi'ndeki bir binada çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Binada depolanan havai fişekler, yangının hızla üst katlara yayılmasına neden olmuştu.