Hürjet ilk defa gökyüzünde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi uçuş için bu sözleri kullandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hürjet ilk defa gökyüzünde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi uçuş için bu sözleri kullandı

25.04.2023 16:29

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, bugün ilk uçuşunu yaptı. O anlara ilişkin bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu! O anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar mesaj

"TÜRKİYE YÜZYILINA ARMAĞAN OLSUN"

O anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer verdi.

HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu! O anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar mesaj

KIZILELMA TEKNOFEST ALANINA UÇTU

Öte yandan bugün Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da TEKNOFEST 2023'e uçarak geldi. Bayraktar Kızılelma, Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nin de bulunduğu Tekirdağ'daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na havalandı. Bu uçuş ile Bayraktar Kızılelma, ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Bayraktar Kızılelma'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar Akıncı TİHA eşlik etti.

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan- 1 Mayıs günleri arasında TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda milletle buluşacak olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. 2024 yılında milli insansız savaş uçağının seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu! O anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan manidar mesaj

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI DA HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanına intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. 13.30-13.45 ve 14.00-14.45 saatleri arasında gözünüz gökyüzünde olsun." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR (6)
  • Derin Düşünce: Bir chp li olarak. ATATÜRK kurucu liderden sonra bu ülkenin başına gelmiş en büyük liderdir RECEP TAYYİP ERDOĞAN. ADAM NE DEDİYSE YAPTI. TAKSİME ATHENANIN ZEUSUN HEYKELİNİ YAPSA DAHA ÇOK BEĞENECEK ÖRÜMCEK BEYİNLİLER VAR MALESEF CHP Yİ ELE GEÇİRMİŞ BUNLAR. TÜRKİYE BU TİPLERİ ÜLKEDEN GÖNDERMELİDİR BİR AN ÖNCE Cevap Yaz 83 9 Yayından Kaldır
  • serdar sarıer: evet yaptıkları yapacaklarının garantisi 15 milyon yabancı vergi vergi zam zam enflasyon dolar euro 550 milyar dolar dış borç parayla vatandaşlık satmak bunlar seçim öncesi reklamlar seçimden sonra hiçbiri ortada olmaz bidaha ki seçime kadar buzlukta bekler sonra ısıtıp ısıtıp önümüze koyarlar Cevap Yaz 56 129 Yayından Kaldır
  • Kantaroncu Ömer: Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun .Gururlandım göğsüm kabardı demek ki bu halk fırsat verilirse her şeyin en güzelini yaparmış bu başarılara destek olandan ALLAH razı olsun köstek olanlarada dokunacağız diyenlerede ALLAH fırsat vermesin. Cevap Yaz 118 25 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürjet ilk defa gökyüzünde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi uçuş için bu sözleri kullandı - Son Dakika


Son Dakika
23:25 Bu görüntü Bahçeli'yi kızdırır! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
23:24 Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:09 Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!
23:07 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Şampiyonlar ligi ekibini kurdum
23:05 Yok böyle maç! Castellanos, Real Madrid'i tek başına dağıttı
22:52 Diagne'den ilginç Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
22:36 Bahçeli'nin pek hoşuna gitmeyecek! Kılıçdaroğlu, bozkurt selamı verdi
22:37 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:31 Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
22:10 Diagne'den dikkat çeken Abdülkerim paylaşımı: Sana latte vermiştim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2023 23:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: Hürjet ilk defa gökyüzünde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi uçuş için bu sözleri kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement