Hürjet ilk defa gökyüzünde! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi uçuş için bu sözleri kullandı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILINA ARMAĞAN OLSUN"

O anları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer verdi.

KIZILELMA TEKNOFEST ALANINA UÇTU

Öte yandan bugün Baykar tarafından yüzde 100 öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da TEKNOFEST 2023'e uçarak geldi. Bayraktar Kızılelma, Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nin de bulunduğu Tekirdağ'daki Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na havalandı. Bu uçuş ile Bayraktar Kızılelma, ilk kez test uçuşlarının yapıldığı havalimanından başka bir havaalanına uçarak intikal etti. Bayraktar Kızılelma'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar Akıncı TİHA eşlik etti.

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan- 1 Mayıs günleri arasında TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda milletle buluşacak olan Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. 2024 yılında milli insansız savaş uçağının seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI DA HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TEKNOFEST 2023 kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanına intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. 13.30-13.45 ve 14.00-14.45 saatleri arasında gözünüz gökyüzünde olsun." ifadelerine yer verildi.