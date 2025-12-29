İspanya'ya 30 HÜRJET satışı için imzalar atıldı - Son Dakika
İspanya'ya 30 HÜRJET satışı için imzalar atıldı

29.12.2025 23:19
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya’ya 30 adetlik satışı için 2,6 milyar Avro değerinde sözleşme imzalandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı için 2,6 milyar Avro değerinde 30 adetlik sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, HÜRJET'in İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından tercih edilmesinin Türkiye'nin savunma sanayii açısından tarihi bir başarı olduğunu vurguladı. Teslimatların 2028 yılında başlaması planlanıyor.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA DAHA YÜKSEĞE UÇUYORUZ"

Görgün, HÜRJET'in ihracat paketinin, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisi, simülasyon ve eğitim sistemleri ile bakım-idame altyapısını içerdiğini belirtti. Türkiye'nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği jet eğitim uçağının Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girmesinin, savunma sanayii alanındaki tasarım ve üretim yetkinliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

TESLİMATLAR 2026'DA BAŞLAYACAK, 2028'DE FİLO TAMAMLANACAK

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, HÜRJET için İspanya Savunma Bakanlığı ile Airbus ortaklığıyla yürütülen görüşmeler sonucunda nihai sözleşmenin imzalandığı bildirildi. Toplamda 30 adet HÜRJET'in üretimi TUSAŞ tesislerinde yapılacak ve teslimatlar 2028 yılının son çeyreğinde başlayıp 2036 yılına kadar sürecek. Bu ihracat ile Türk mühendis ve teknisyenlerinin özgün ürünleri ilk kez Avrupa pazarına açılmış olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da HÜRJET'in İspanya'nın Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında tercih edilmesinin savunma sanayimizin kat ettiği mesafeyi ortaya koyduğunu belirtti ve emeği geçen tüm ekip ve paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: DHA

