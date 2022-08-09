Hüseyin Gazi Derneği Başkan Yardımcısı Aslan, Erdoğan'ın Cemevinde Posta Oturmasının Alevi Ritüellerine Aykırı Olduğunu Açıkladı: "Postun Olduğu Yere...

TAMER ARDA ERŞİN

Hüseyin Gazi Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün cemevlerine yaptığı ziyaret sırasında Alevi ritüellerinin yok sayıldığını belirterek, "Tayyip Erdoğan geldiği zaman herkes ayağa kalkmış. Tayyip Erdoğan, gidip posta oturmuş. Bunlar Alevi ritüellerine aykırı şeyler… Alevi inancı gereği postun olduğu yere dede dışında kimse oturmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ile Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetilen cemevi idarecilerinin tamamının bu ziyaretten haberi yoktu. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Arif Ali Özzeybek ile birlikte organize etti ziyaret sırasında Hz. Ali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hacı Bektaşi Veli'nin fotoğraflarının cemevinden kaldırıldığı görüldü.

"ALEVİ TOPLUMU KABUL ETMEZ"

Ziyarete ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hüseyin Gazi Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan, iki aydır cemevinin Mamak Belediyesi tarafından tadilata alındığını aktardı ve şunları söyledi:

"Atatürk, Hacı Bektaş ve Hz. Ali'nin portreleri vardı. Tayyip Erdoğan'ın oturduğu postun arkasında büyük bir Hacı Bektaş posteri ve geyik başı vardı. Şu an onların birkaç tanesi sol tarafa alınmış. Bir, iki tanesinin de tadilat nedeniyle kaldırıldığı söyleniyor. Şöyle bir şey var. Bu cemevi görüntüsü bizi rahatsız ediyor. Bu akşam arkadaşlarımız ile oraya gidip eski haline getireceğiz. Çünkü bizim cemevlerimizde Hacı Bektaşsız, Hz. Alisiz ve Atatürksüz bir görüntü olamaz. Bunu hiçbir Alevi toplumu da kabul etmez."

Ziyarete kimlerin nasıl katıldığını da anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Önce herkesin GBT'si alınmış. Kimlik kontrolü ile listeye bakarak içeriye almışlar. AKP'li bakanlar ve milletvekilleri, cemevinin içinde çeşitli yerlere oturmuşlar. AKP'ye yakın bir dede dua okumuş. Tayyip Erdoğan geldiği zaman herkes ayağa kalkmış. Tayyip Erdoğan, gidip posta oturmuş. Bunlar Alevi ritüellerine aykırı şeyler. Kadın TRT sanatçıları mersiye okumuş. Mersiye sonrası Tayyip Erdoğan, mikrofonu eline alıp Ehlibeyt, İslam, Hz. Ali üstüne konuşmalar yapmış.

Onun dışında, kendi deyimleriyle oruç açmışlar. Oruçlarını açıp, türbeye geçip, dua edip ayrılmışlar. Bir tane Alevi sorunu hakkında konuşma olmamış.

Katılım sayısında da bir bilgimiz yok. Vakıftan dört kişinin katıldığını biliyoruz. Çünkü katılımcı listesinin Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığı söyleniyor."

"ALEVİLİĞE AYKIRI UYGULAMA"

Aslan, Alevi inancına göre ibadeti yöneten dedenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu posta oturması gerektiğine dikkat çekerek, "Alevi inancı gereği postun olduğu yere dede dışında kimse oturmaz. Dedenin yanına da zakirler ya da aşıklar oturur. Zaten içeri biri geldiği zaman ayağa kalkmadan başlayan, Aleviliğe aykırı birçok uygulama söz konusu. O fotoğraflardan tutun da posta oturmaya kadar" dedi.

"HİÇ KİMSE CESARET EDİP KONUŞMAMIŞ"

Vakıf Başkanı Ayyıldız'ın ziyarete ilişkin kendilerine bilgi vermediğini vurgulayan Aslan, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ziyaret edebilir ama ziyaret ettiği kurumun kurallarına uyarak ziyaret eder. Burayı kendine benzetemez. Bu, çok yanlış bir şeydi. Bunu kabul etmedik, kabul etmiyoruz da hala. Diyalog kuramıyoruz. Alevilik inancının ritüellerinin yerine getirilmesinden çok Alevilik sorunlarının dile getirilmemesine taktık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin başı bir yeri ziyaret ediyor, bu ziyaret sırasında Alevilerin üstünde uzlaştığı ortak sorunları dile getirebilirlerdi. Hiç kimse cesaret edip konuşmamış. Hiç değilse 'cemevleri ibadethanedir' sözünü alabilirlerdi. ya da onun için konuşabilirlerdi. Onu bile yapmamışlar" diye konuştu.

"İKTİDAR, 'ALEVİLERDEN NASIL OY ALIRIM' DERDİNDE"

Aslan, ziyaretin seçim için oy alma çabası olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Kendisine en az oy veren Alevi toplumundan nasıl oy devşirebilirizin göstergesi. Çünkü bu, bugünün işi değil. Son bir yıldır Süleyman Soylu ve danışmanı eliyle bütün Alevi dergahları ziyaret edildi. Bazılarının tadilatları yapıldı, bazılarına para verildi. Bunları biliyoruz. Böyle bir çalışma yürütüyorlardı. Hüseyin Gazi'ye gelmesi de zirve noktası. İktidar, 'Alevilerden nasıl oy alırım' derdinde."