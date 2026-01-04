İbrahim Tatlıses\'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e yönelik 2011'de düzenlenen silahlı saldırının faili Abdullah Uçmak, geçtiğimiz günlerde bir yakınının cenazesine katıldı. Cezaevinden izinli olarak cenazeye gelen Uçmak için geniş güvenlik önlemleri alındı.
Abdullah Uçmak'ın, bir yakınının cenazesi nedeniyle cezaevinden izin aldığı öğrenildi. Uçmak, izin kapsamında cenazeye katıldı.
Uçmak'ın cenazeye katılımı sırasında güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı. Cenaze töreni boyunca olası bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik tedbirlerinin artırıldı.
Uçmak'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı cenazenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Pointer'ın servis ettiği görüntülerde cenazede etrafı jandarmalarla çevrili ve elleri kelepçeli olan Uçmak'a birçok kişinin sarıldığı anlar yer aldı.
Geçtiğimiz ay Abdullah Uçmak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı tahliyemizi istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.
