İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
Yaşam

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses\'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
04.01.2026 10:23
İbrahim Tatlıses\'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
İbrahim Tatlıses'e 2011'de düzenlenen saldırının faili Abdullah Uçmak, geçtiğimiz günlerde bir yakınının cenazesine katılmak için yoğun güvenlik önlemleri altında izinli olarak cezaevinden çıkarıldı.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e yönelik 2011'de düzenlenen silahlı saldırının faili Abdullah Uçmak, geçtiğimiz günlerde bir yakınının cenazesine katıldı. Cezaevinden izinli olarak cenazeye gelen Uçmak için geniş güvenlik önlemleri alındı.

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

CENAZEYE CEZAEVİNDEN İZİNLİ KATILDI

Abdullah Uçmak'ın, bir yakınının cenazesi nedeniyle cezaevinden izin aldığı öğrenildi. Uçmak, izin kapsamında cenazeye katıldı.

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Uçmak'ın cenazeye katılımı sırasında güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı. Cenaze töreni boyunca olası bir olumsuzluğa karşı çevrede güvenlik tedbirlerinin artırıldı.

Uçmak'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı cenazenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Pointer'ın servis ettiği görüntülerde cenazede etrafı jandarmalarla çevrili ve elleri kelepçeli olan Uçmak'a birçok kişinin sarıldığı anlar yer aldı.

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

"KİMSE ADAM YARALAMADAN 16 SENE CEZA YATMADI"

Geçtiğimiz ay Abdullah Uçmak'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse bu ülkede yaralamadan 16 sene ceza yatmadı tahliyemizi istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

Son Dakika Yaşam İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

