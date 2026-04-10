İbrahim Tatlıses\'in yoğun bakımda bile öfkesi dinmedi! Oğluna sert sözler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Safra kesesi operasyonu öncesi hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses, Ece Erken’e gönderdiği ses kaydında oğlu Ahmet Tatlıses hakkında çok sert ifadeler kullandı. Tatlıses, “Sevmiyorum, affetmeyeceğim, hakkımı da helal etmeyeceğim” sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, hastane odasından gönderdiği ses kaydıyla yeniden gündeme geldi. Safra kesesi nedeniyle ameliyat olacağını açıklayan Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’e yönelik peş peşe çok sert çıkışlarda bulundu. Baba-oğul arasındaki gerilim, Tatlıses’in kullandığı ifadelerle bir kez daha gözler önüne serildi.

“SEVMİYORUM, SEVMEYECEĞİM, HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM”

Ece Erken’in Gel Konuşalım programına ses kaydı gönderen İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in sadece kamera ve televizyon olduğunda yanında olduğunu öne sürdü. Tatlıses, “Daha önce neredesin? Yok. Niye? Çünkü televizyon yok, kamera yok. Demek televizyon, kamera oldu mu uçar gelir. Onun için oğlumu sevmiyorum. Sevmiyorum ve sevmeyeceğim de, affetmeyeceğim de. Hakkımı da helal etmeyeceğim” dedi.

“VASİ OLMAK İSTİYOR”

Tatlıses, sağlık raporlarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı. Akli dengesinin yerinde olduğuna dair birçok rapor aldığını söyleyen sanatçı, oğlunun bunu yalanlamaya çalıştığını iddia etti. Tatlıses, “Ben beş tane hastaneden aklı dengesi yerindedir raporu aldım. Adli Tıp’tan rapor aldım, ona bile ‘yalan’ dedi. Onun niyeti kendini vasi olarak atatmak istiyor. Sen kimsin lan!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“7 TANE DÜKKÂN VERDİM, HEPSİNİ BATIRDI”

Maddi konularda da oğluna yüklenen Tatlıses, geçmişte Ahmet Tatlıses’e verdiği destekleri tek tek anlattı. Ünlü isim, “Ahmet’e 7 tane dükkân verdim, hepsini batırdı” diyerek sitem etti. Ev satışlarından gelen paranın kendisine ulaştırılmadığını da öne süren Tatlıses, aile içindeki kırgınlığın boyutunu açıkça ortaya koydu.

“SAFRA KESEMİ YARIN ALACAKLAR”

Mesajının sonunda sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren İbrahim Tatlıses, safra kesesi nedeniyle hastanede olduğunu ve ameliyat olacağını söyledi. Sanatçı, sevenlerine iyi olduğunu iletilmesini isteyerek, “Safra kesemden dolayı hastanedeyim, yarın alacaklar. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yurt dışı konser maratonunun ardından evinde fenalaşan İbrahim Tatlıses için ambulans çağrılmış ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Yapılan ilk kontrollerde sanatçının enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı belirtilmişti.

Sanatçının kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in haberi alır almaz hastaneye gittiği öğrenilmiş, Ahmet Tatlıses’in ise ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle hastaneye gidemediği ve babasına yaklaşamadığı iddia edilmişti. Hastaneye gidemeyen Ahmet Tatlıses’in yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklediği ve gelişmeleri buradan takip ettiği aktarılmıştı.

Hastaneden yapılan resmi açıklamada ise İbrahim Tatlıses’in tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğu, bakteriyel enfeksiyon ön tanısıyla tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı, bilincinin açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

“BABAMIN DURUMUNU BASINDAN ÖĞRENDİM”

Ahmet Tatlıses, babasının sağlık durumunu ilk olarak basından öğrendiğini belirtmiş ve sitem dolu ifadeler kullanmıştı. “Babamın durumunu basından öğrendim, bu çok ağrıma gitti. Orada yatan İbrahim Tatlıses, neden aranmadık? 3 kilometre yolu 6 dakikada geldim... ‘Oğlum gelsin’ demiş. Duygusal anlar yaşandı, ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık” sözleriyle yaşadığı kırgınlığı dile getirmişti.

Yaşadığı stresin fiziksel olarak da kendisini etkilediğini ifade eden Ahmet Tatlıses, “Burnum patladı, çok kanadı... Beyin kanaması olabilirdi. 1,5 saat müdahale ettiler. Babamın durumu çok ağırdı, değerleri düşmüştü ama şimdi daha iyi sanırım” diyerek o süreci anlatmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet KARAGÖZ Mehmet KARAGÖZ:
    hiç ilgimizi çekmiyor 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:21:06. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.