İç ve batı kesimler ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde sağanak bekleniyor

Türkiye'nin iç ve batı kesimleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzeyinde sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimleri, Aydın'ın doğusu, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Aksaray, Niğde'nin kuzeyi, Ankara, Kırıkkale çevrelerinde ve Adana'nın kuzeyi ( Kozan, Saimbeyli, Feke, Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı) ile Osmaniye'nin kuzeyinde ( Sumbas, Kadirli, Düziçi) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel kuvvetli olması tahmin edilen yağışlar sebebiyle, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.