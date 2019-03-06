Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Hdp) Beraber İcraya Gelmek İstiyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Hdp) Beraber İcraya Gelmek İstiyorlar.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesinde, Sur Belediyesinde, bugün Erciş Belediyesinde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün belediyelerde artık PKK'nın bir temsilcisi, Kandil'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK'ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:45 Kaynak: AA

İzmir, Ankara, PKK, Süleyman Soylu, Güncel
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