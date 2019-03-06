İçişleri Bakanı Soylu: "(Hdp) Beraber İcraya Gelmek İstiyorlar.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar.
İçişleri Bakanı Soylu
: "(HDP
) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre
Belediyesinde, Sur
Belediyesinde, bugün Erciş
Belediyesinde yaşadığımızı İzmir
'den Buca
'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul
'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara
'ya kadar bütün belediyelerde artık PKK
'nın bir temsilcisi, Kandil
'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK'ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:45 Kaynak: AA
Bakan Soylu: Seçimlerden Zayıf Çıkarsak HDP'nin Bulunduğu İttifak Türkiye'ye 4,5 Yılı Zehir Eder
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya İran'la Ortak Operasyon Düzenleyeceğiz
PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı