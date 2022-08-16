BAKAN SOYLU: İSTANBUL'DA BİN 864'TÜ OLAN TOPLANMA ALANI 5 BİN 633'E YÜKSELDİ - Son Dakika
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BAKAN SOYLU: İSTANBUL'DA BİN 864'TÜ OLAN TOPLANMA ALANI 5 BİN 633'E YÜKSELDİ

16.08.2022 13:30

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Bölgesinde Sismotektonik Araştırmalar Konusunda Türk-Alman Ortak Sempozyumu'nda konuştu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Bölgesinde Sismotektonik Araştırmalar Konusunda Türk-Alman Ortak Sempozyumu'nda konuştu. Soylu, "Toplam sayı İstanbul'da bin 864'tü şu an 5 bin 633 toplanma alanı var. Bizim toplanma alanındaki önemli özelliğimiz 500 metreye kadar olan alanı bulabilmektir. Yüzde 75'in üzerinde bunu İstanbul'da sağladık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler'de düzenlenen Marmara Bölgesinde Sismotektonik Araştırmalar Konusunda Türk-Alman Ortak Sempozyumu'na katıldı. Programa, Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, GFZ Yönetim Kurulu Bilimsel Araştırmalar Başkanı Prof. Dr. Susanne Buiter katıldı. Türkiye ve Almanya arasında yürütülmekte olan deprem konusundaki araştırma ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek, yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla düzenlenen sempozyumda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dr. Susanne Buiter ve İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da artan toplanma alanlarının sayısını açıklayarak, "Türkiye'de afet yenileme politikasını nasıl yeniden tasarladığımızı, uygulamalarımızı ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak isterim. Bugün 1999 depreminin 23. yıl dönümü. Şurası bir gerçektir, 'Sesimi duyan var mı?' cümlesi Türkiye için büyük bir travmadır. Resmi rakamlara göre, 23 yıl önce 18 bin 373 vatandaşımızı kaybettik. Daha önce de büyük depremler olmuştu ancak bunların çoğu şehir veya ilçelerle sınırlı depremlerdir. Üniversitelerimizi, ticaret odalarımızı, ilimizin tüm kapasitelerini, belediyeleri ve herkesi devreye sokarak, akademiyi bu işin başına getirerek, valiliklerin de koordinasyonunu sağlayarak, canlı ve sürekli sürekli güncellenebilme kabiliyetine sahip olan planları 81 ilde oluşturma gayreti içerisindeyiz. 2018 yılının ortalarından sonra AFAD İçişleri Bakanlığına devredildi. İstanbul'un en büyük problemlerinden birisi afet toplanma alanlarıdır. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Nasıl bir plan ortaya koyacağız? Kişi başına İstanbul'da 1.12 metrekareydi şu an ise 3.37 metre kare. Toplam sayı İstanbul'da bin 864'tü şu an 5 bin 633 toplanma alanı var. Bizim toplanma alanındaki önemli özelliğimiz 500 metreye kadar olan alanı bulabilmektir. Yüzde 75'in üzerinde bunu İstanbul'da sağladık. Türkiye'de toplam 28 bin 474 toplanma alanımızın yüzde 75'inin elektriği, suyu ve diğer işlemleri vardı" dedi.

"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI TÜRKİYE'NİN ANAYASASIDIR"

Bakan Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın önemini vurgulayarak, "Bu 1 yıllık süreç içinde 5 bin 633 toplanma alanı bizim için 7.5 deprem ile ilgili oradaki ihtiyaçlarımızı karşılayacak barınma alanlarının sevkinde bizi akamete uğratmayacak bir süreci inşallah tamamlamış olacağız. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı tam, afet müdahale için Türkiye Afet Müdahale planı tam, afet sonrası için de Türkiye afet sonrası iyileştirme planı hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Bunların hepsi alanında uzman akademisyenler uygulayıcılar tarafından üzerine tartışılıp titizlikle hazırlanmış. TAMP Türkiye için afet müdahalesinin anayasası olmuştur. 2021 yılında toplam bin 760 olaya müdahale edilmiştir. Anlamı şudur, kriz anlarında, karmaşıklık ve kaos kaçınılmazdır. Her kafadan bir ses çıkar. Türkiye Afet Müdahale Planı net bir şekilde kaosu, karmaşayı engelleyen bir anlayışı bugün sürdürmektedir" diye konuştu.

- İstanbul
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Marmara Bölgesinde Sismotektonik Araştırmalar Konusunda Türkiye-Almanya Ortak Sempozyumu Marmara Bölgesinde Sismotektonik Araştırmalar Konusunda Türkiye-Almanya Ortak Sempozyumu Bakan Soylu, 'İstanbul'daki toplanma alanlarının alt yapısını dört dörtlük olabilmesi için kendimize bugünden itibaren 1 yıl süreç koyduk' Bakan Soylu, 'İstanbul'daki toplanma alanlarının alt yapısını dört dörtlük olabilmesi için kendimize bugünden itibaren 1 yıl süreç koyduk'
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, İstanbul, Marmara, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU: İSTANBUL'DA BİN 864'TÜ OLAN TOPLANMA ALANI 5 BİN 633'E YÜKSELDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN SOYLU: İSTANBUL'DA BİN 864'TÜ OLAN TOPLANMA ALANI 5 BİN 633'E YÜKSELDİ - Son Dakika
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