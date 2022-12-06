Bakan Soylu'dan Taksim'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama: Bomba sosyal medya üzerinden imal edildi - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan Taksim'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama: Bomba sosyal medya üzerinden imal edildi

06.12.2022 13:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 13 Kasım'da Taksim'de meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Saldırıda kullanılan bombanın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini size söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı'ndaki konuşmasında Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN YAPTIRILDI"

13 Kasım Pazar günü meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 81 vatandaşımızın da yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yeni bilgileri paylaşan Bakan Soylu şöyle konuştu; " İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki patlamadaki bomba yapımının sosyal medya hesabı üzerinden yaptırıldığını yani bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde imal edildiğini size söyleyebilirim. Teker teker tarif edildiğini, Hacı kod adlı ABD'ye bağlı PYD/ PKK terör örgütü mensubunun cep telefonu üzerinden hem bombayı yerleştiren, hem de bombayı imal eden cep telefonu üzerinden yaptırıldığı bilgileri elimizde açıkça mevcut. Devlet dedikodu yapmaz devlet bilgi ile çalışır. İlk verilen ifadelerde ben bilmiyordum, ben çikolata paketi zannediyordum ifadeleri gerçeği yansıtmıyor. O ifadeleri verenin ağzından olayın bütün ayrıntıları polis ve savcılar tarafından devlet kayıtlarına geçmiştir. Allah'a çok şükür aciz değiliz.

"15 TEMMUZ ÖNCESİ GÜVENLİK BİRİMLERİNİ 81 İLE GENİŞLETTİK"

Küresel ve uluslararası güç merkezleri yine kafasını kuma gömdü. Aynen pandemide, terör saldırılarında olduğu gibi. Türkiye siber güvenlik anlamında dünyada önde gelen noktalardan birindeyiz. Yılgınlık göstermedik. 15 Temmuz öncesi 59 ilde olan siber suçlarla güvenlik birimlerini 81 ile genişlettik. Jandarmamızın gücünü de dahil ettik. 2025 yılı sonuna kadar tüm illerde şube müdürlüğü kurmayı hedefliyoruz. 2021 yılında sosyal medya kullanan sayısı 60 milyon iken, 2022 yılında 70 milyona ulaştı. Kullanıcılar 8 saat internette iken 3 saatleri sosyal medyada geçiyor.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATMAK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Toplam yüzde 76 isimli hesap varken yüzde 24 bot hesabı var. FETÖ destekli hesaplar ayrı. 71 bin 310 Terör örgütü PKK destekli hesap. Sosyal medyaya karşı dikkatli olun, bizim ifade edebileceğimiz budur. Biz büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Dünyadaki, tüm suç gelirleri tüm ülkelere transfer edilebilir durumdadır. Siber suçların önlenmesinde yönelik eğitim veriyoruz. Bugün de yine aynı istikamette 30 ülkeden yabancı kollu kuvveti görevlileri ile önemli bir adım atmak için bir aradayız."

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SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan Taksim'deki bombalı terör saldırısıyla ilgili yeni açıklama: Bomba sosyal medya üzerinden imal edildi - Son Dakika
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