İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu - Son Dakika

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu

12.05.2021 13:17

- İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu: "Hedefimiz, ülkemizin hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamak" Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı tarafından düzenlenen panele canlı yayın konuğu olarak...

- İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu: "Hedefimiz, ülkemizin hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamak"

İSTANBUL - Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı tarafından düzenlenen panele canlı yayın konuğu olarak katılan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Hedefimiz, ülkemizin hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamaktır. Bu, pazarların açılması ve hareketliliğin yeniden sağlanması için en önemli şarttır" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, EUROCONTROL tarafından düzenlenen 'Aviation Straight Talk Live' paneline internet üzerinden canlı yayın konuğu olarak katıldı. Samsunlu'nun konuşması öncesinde Eurocontrol Genel Direktörü Eamon Brennan da Türkiye'ye dair güncel uçuş istatistiklerini açıkladı. Brennan, tam kapanma öncesinde İstanbul Havalimanı'nın yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu vurguladı.

"Hedefimiz, ülkemizin hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamaktır"

Programda Covid-19 pandemisinin havacılık sektörüne etkilerini değerlendiren Samsunlu, "Karşılaştığımız şey ne yazık ki hareketliliği, ticareti ve sosyal hayatı etkileyen küresel bir taşımacılık krizidir. Hükümetimiz ve karar mercilerimizle çok yakından çalışarak bu krizi atlatmamız gerekiyor. Bağlantıyı yeniden sağlamak ve yakın gelecekte normale dönmek için sınırları açmalı, bunun için de kesinlikle nüfuzumuzu kullanmalıyız. Hedefimiz, ülkemizin hava bağlantılarına açık kalmasını sağlamaktır. Bu, pazarların açılması ve hareketliliğin yeniden sağlanması için en önemli şarttır. Her havayolunun kendine özgü ihtiyaçları olduğu ve her havayoluyla ilişkilerin farklı şekilde yürütülmesi gerektiği için diğer havayolları ile yakın ilişkilerimizi sürdürmemiz, hacim ve uçuş artışı yapmak istediklerinde onların söyleyeceklerini açık ve net bir biçimde anlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyoruz"

Covid-19 salgını sürecinde temassız seyahatin önemini vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Aktarma merkezi modelinin hala itibarlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyatlandırma açısından bakarsak, küresel aktarma merkezleri taşıyıcılara daha cazip fiyatlar sunacak ve bu merkezler daha küçük şehirlere seyahat etmeye devam edebilecekler. Bekleme sürelerini azaltacak biyometrik ve temassız güvenlik kontrolleri üzerinde çalışıyoruz. Biyometrik verileri bizim toplama hakkımız yok ve bunun için hükümetimizin iznine ihtiyacımız var. Biyometrik çözümler geliştirmek için şu anda İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Planımız ve isteğimiz bu havalimanının kendi kendine daha fazla hizmet vermesini sağlamaktır. Gelecek on yıl içinde herkesin er veya geç bunu yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu
İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu
İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu
İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu EUROCONTROL paneline konuk oldu - Son Dakika


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