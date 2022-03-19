Iğdır'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklere kutlanıyor - Son Dakika
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Iğdır'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklere kutlanıyor

19.03.2022 22:58
Iğdır'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklere kutlanıyor

Türk dünyasında "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Iğdır'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Türk dünyasında "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı, Iğdır'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Iğdır Valiliği ev sahipliğinde, Iğdır- Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğinin organize ettiği kutlama programı kapsamında, Türk dünyasından gelen sanatçılar Iğdır kültürüyle tanıştı.

Azerbaycan Kültür Evi'nde Türk devletlerinden bir araya gelen sanatçılar, yöresel kıyafetlerini giyerek kendilerine ait müzik enstrümanlarını çaldı.

Etkinliğe katılanlar, daha sonra otobüslerle Ermenistan sınırındaki Gökçeli köyünde bulunan bir anıt ağacın bulunduğu alana gelip şarkı söyleyerek Türk devletlerinin bayraklarını bu ağacın dallarına bağladılar.

Program, Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonunda Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan gelen aşıkların sazlı sözlü atışmalarıyla devam etti.

Çok sayıda vatandaşın da ilgiyle izlediği aşıklar programında katılımcılara Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim tarafından plaket verildi.

Burada bir konuşma yapan Saribrahim, Nevruz'un Türk milletine ve Iğdırlılara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Nevruz'un yaşadığımız bu coğrafyaya huzur getirmesini diliyorum, sevgi, kardeşlik getirmesini diliyorum." dedi.

Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı ve Iğdır Azerbaycan Kültür Evi kurucusu Ziya Zakir Acar da, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zengezur koridoru açıldığında Iğdır Türk dünyasına açılan bir kapı olacaktır. Biz de bu yıl Türk cumhuriyetlerinden ekipler getirerek, her ülkenin milli kıyafetlerini giyerek Nevruz geleneklerini yaşattık. Buradaki amacımız Iğdır'ı mega şehir yapmaktır. Doğu Türkistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İranlı sanatçılar getirerek Türk dünyasında açılan kapı olan Iğdır'da Nevruz'u birlik beraberlik içerisinde kutladık."

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Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu Türk dünyasının kültürleri Iğdır'da buluştu Asırlardır süren gelenek (Ölü Bayramı) baharın müjdecisi olarak kutlanıyor Asırlardır süren gelenek (Ölü Bayramı) baharın müjdecisi olarak kutlanıyor

Nevruz Bayramı, Azerbaycan, Iğdır, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklere kutlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklere kutlanıyor - Son Dakika
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