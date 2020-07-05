İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor - Son Dakika

İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde çadır kentlere alternatif olarak başlatılan briket ev kampanyası çerçevesinde 7 bini aşkın evin inşası tamamlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kentinde çadır kentlere alternatif olarak başlatılan briket ev kampanyası çerçevesinde 7 bini aşkın evin inşası tamamlandı.

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Suriye'deki Esed rejiminin saldırılarından kaçarak daha güvenli olan İdlib'e yerleşen 120 bin sivilin çadırlardaki zorlu yaşamdan kurtarılarak evlere geçmesini hedefleyen İHH'nın Mazluma Çatı Olalım Kampanyası çerçevesinde 20 bin briket ev yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda inşası tamamlanan evlerden bir kısmı, ailelere teslim edilmeye başlandı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, geçen yıl İdlib'de başlayan göç dalgası nedeniyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Şubat ayında başlayan "Mazluma Çatı Olalım" briket ev kampanyasının amacının savaş mağduru sivilleri çadırdan kurtarıp sıcak yuvalara kavuşturmak olduğunu anımsatan Tosun, şu ana kadar İdlib'in farklı noktalarında yapımı tamamlanan 7 bini aşkın briket eve ailelerin yerleştirilmeye başlandığını söyledi.

Projenin devam ettiği İdlib kırsalı ve Fırat Kalkanı Bölgesinde 30'un üzerindeki arazide okul ve mescit çalışmalarının da yapıldığını ifade eden Tosun, "Briket evlerin çevrelerinde ailelerin sosyal yaşamları içinde park ve bahçelerde yapılıyor. Burada aileler daha güzel bir yaşam sürecekler. Bir briket evin maliyeti 3 bin lira ve hayırseverlerin katkılarıyla bu evlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Briket evlerin 120 bin sivilin sıcak bir yuvaya kavuşmasına olanak sağlayacağına dikkati çeken Tosun, "Dünya genelinden ve Anadolu'nun birçok ilinden hayırseverler briket ev projesine destek katkı sağlıyor. Proje kapsamında 7 bini aşkın evin inşa çalışmalarını tamamladık, toplam 20 bin briket ev tamamlandığında 120 bin sivile sıcak bir yuva verilmiş olacaktır. Evler 24 metre kare genişliğinde 1+1 konseptinde yapılarak savaş mağduru aileler için çadıra göre daha ferah bir yaşam imkanı sunuluyor." diye konuştu.

"120 bin sivil sıcak yuvasına kavuşmuş olacak"

Bölgede yapılan briket evin örneğini Reyhanlı'daki İHH lojistik merkezinde tanıtan Tosun, şöyle konuştu:

'"Ayni yardımların yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden briket bağışı geldi. Briketler Adana, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde ve Isparta'daki insani yardım derneklerimiz tarafından Suriye'ye gönderildi. 42 farklı noktada çalışmalar devam ediyor. İHH olarak savaş mağduru ailelerin daha refah bir ortamda yaşamlarını için yoğun gayret ediliyor. Kısa sürede 120 bin sivil sıcak yuvasına kavuşmuş olacaktır. Katkı sağlayan tüm bağışçılara teşekkür ederiz."

Tosun, briket evlere yerleştirilen ailelere çeşitli ev araç ve gereçlerinden oluşan malzemelerin de verildiğini sözlerine ekledi.

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor - Son Dakika

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