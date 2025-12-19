Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi

ABD'li teknoloji şirketi Astronomer'ın eski İnsan Kaynakları Direktörü Kristin Cabot, Temmuz ayında bir Coldplay konserinde şirketin o dönemki CEO'su Andy Byron ile sarılırken büyük ekrana yansıyan görüntüler sonrası yaşadıklarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. İngiliz Times gazetesine konuşan Cabot, olayın ardından maruz kaldığı yoğun hakaret ve tehditler nedeniyle hem kariyerinin hem de ailesinin ağır şekilde etkilendiğini söyledi.

İSTİFA SÜRECİ VE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Skandal görüntülerin hızla yayılmasının ardından Astronomer yönetimi, CEO Andy Byron hakkında inceleme başlatılacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Byron istifa etmiş, ardından 53 yaşındaki Cabot da görevinden ayrılmıştı. Cabot, istifasının ardından iş aradığını ancak kendisine "işe alınamaz" denildiğini ifade etti.

"İNTERNET GEYİĞİNE DÖNÜŞTÜM"

Coldplay solisti Chris Martin'in konser sırasında "Ya yasak ilişkileri var ya da çok utangaçlar" sözleriyle yaptığı espri sonrası milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada hızla yayıldı ve alay konusu oldu. Cabot, bu süreci "İnsan kaynakları tarihinin en çok kötülenen yöneticisi oldum" sözleriyle anlattı. Kendisinin eşinden ayrı olarak konsere katıldığını belirten Cabot, Amerikan New York Times'a verdiği röportajda Byron ile cinsel bir ilişkisi olmadığını, ancak patronundan hoşlandığını kabul etti.

"YANLIŞ BİR KARAR VERDİM, BEDELİNİ ÖDEDİM"

O gece alkol aldığını ve uygunsuz davrandığını kabul eden Cabot, "Yanlış bir karar verdim, sorumluluğu üstlendim ve bunun bedelini kariyerimle ödedim" dedi.

"TACİZİN SONU HİÇ GELMEDİ"

Buna rağmen yaşananların sona ermediğini vurgulayan Cabot, "Bu benim için bitmedi, çocuklarım için de bitmedi. Tacizin sonu hiç gelmedi" ifadelerini kullandı.

HAKARET VE TEHDİTLERİN HEDEFİ OLDU

Cabot, özellikle kadınlara yönelik ağır bir dil kullanıldığını belirterek, kendisine "para avcısı" ve "yatağından geçerek yükseldi" gibi suçlamalar yöneltildiğini söyledi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Cabot, hayatı boyunca bu önyargılarla mücadele ettiğini dile getirdi. Skandalın ardından görünüşü, kıyafetleri ve fiziği üzerinden yoğun eleştirilere maruz kaldığını belirten Cabot, bu eleştirilerin bir kısmının ünlü isimlerden de geldiğini ifade etti.

"ÇOCUKLARIM ÖLÜM KORKUSU YAŞADI"

New York Times'a verdiği demeçte Cabot, olay sonrası çok sayıda tehdit mesajı aldığını, bunlardan bazılarının açık ölüm tehdidi içerdiğini anlattı. Haftalarca günde yüzlerce telefon araması aldığını, evinin önünde paparazzilerin beklediğini ve 50'den fazla ölüm tehdidi aldığını söyledi. Cabot, bu süreçte çocuklarının ciddi bir korku yaşadığını ve sosyal hayattan uzaklaştıklarını dile getirdi.

BYRON SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kristin Cabot, bir süre Andy Byron ile kriz yönetimi konusunda kısa temaslar kurduklarını, ancak iyileşme sürecini zorlaştırdığı gerekçesiyle iletişimi tamamen kestiklerini belirtti. Byron ise olayla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Konser sonrası Byron'a ait olduğu iddia edilen sahte bir açıklama sosyal medyada yayılmış, Astronomer şirketi bu metnin gerçek olmadığını duyurmuştu.