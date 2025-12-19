Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi

Haberin Videosunu İzleyin
Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi
19.12.2025 07:18  Güncelleme: 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi
Haber Videosu

Coldplay konserinde patronuyla sarılırken büyük ekrana yansıyan görüntülerle dünya gündemine oturan İK yöneticisi Kristin Cabot, yaşananların ardından konuştu. Linç ve tehdide maruz kaldığını ifade eden Cabot, o gece uygunsuz davrandığını kabul ederek, "Yanlış bir karar verdim ve bedelini kariyerimle ödedim. Buna rağmen benim ve çocuklarım için bitmedi. Tacizin sonu hiç gelmedi" dedi.

ABD'li teknoloji şirketi Astronomer'ın eski İnsan Kaynakları Direktörü Kristin Cabot, Temmuz ayında bir Coldplay konserinde şirketin o dönemki CEO'su Andy Byron ile sarılırken büyük ekrana yansıyan görüntüler sonrası yaşadıklarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. İngiliz Times gazetesine konuşan Cabot, olayın ardından maruz kaldığı yoğun hakaret ve tehditler nedeniyle hem kariyerinin hem de ailesinin ağır şekilde etkilendiğini söyledi.

İSTİFA SÜRECİ VE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Skandal görüntülerin hızla yayılmasının ardından Astronomer yönetimi, CEO Andy Byron hakkında inceleme başlatılacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Byron istifa etmiş, ardından 53 yaşındaki Cabot da görevinden ayrılmıştı. Cabot, istifasının ardından iş aradığını ancak kendisine "işe alınamaz" denildiğini ifade etti.

"İNTERNET GEYİĞİNE DÖNÜŞTÜM"

Coldplay solisti Chris Martin'in konser sırasında "Ya yasak ilişkileri var ya da çok utangaçlar" sözleriyle yaptığı espri sonrası milyonlarca kez izlenen video, sosyal medyada hızla yayıldı ve alay konusu oldu. Cabot, bu süreci "İnsan kaynakları tarihinin en çok kötülenen yöneticisi oldum" sözleriyle anlattı. Kendisinin eşinden ayrı olarak konsere katıldığını belirten Cabot, Amerikan New York Times'a verdiği röportajda Byron ile cinsel bir ilişkisi olmadığını, ancak patronundan hoşlandığını kabul etti.

"YANLIŞ BİR KARAR VERDİM, BEDELİNİ ÖDEDİM"

O gece alkol aldığını ve uygunsuz davrandığını kabul eden Cabot, "Yanlış bir karar verdim, sorumluluğu üstlendim ve bunun bedelini kariyerimle ödedim" dedi.

"TACİZİN SONU HİÇ GELMEDİ"

Buna rağmen yaşananların sona ermediğini vurgulayan Cabot, "Bu benim için bitmedi, çocuklarım için de bitmedi. Tacizin sonu hiç gelmedi" ifadelerini kullandı.

HAKARET VE TEHDİTLERİN HEDEFİ OLDU

Cabot, özellikle kadınlara yönelik ağır bir dil kullanıldığını belirterek, kendisine "para avcısı" ve "yatağından geçerek yükseldi" gibi suçlamalar yöneltildiğini söyledi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Cabot, hayatı boyunca bu önyargılarla mücadele ettiğini dile getirdi. Skandalın ardından görünüşü, kıyafetleri ve fiziği üzerinden yoğun eleştirilere maruz kaldığını belirten Cabot, bu eleştirilerin bir kısmının ünlü isimlerden de geldiğini ifade etti.

"ÇOCUKLARIM ÖLÜM KORKUSU YAŞADI"

New York Times'a verdiği demeçte Cabot, olay sonrası çok sayıda tehdit mesajı aldığını, bunlardan bazılarının açık ölüm tehdidi içerdiğini anlattı. Haftalarca günde yüzlerce telefon araması aldığını, evinin önünde paparazzilerin beklediğini ve 50'den fazla ölüm tehdidi aldığını söyledi. Cabot, bu süreçte çocuklarının ciddi bir korku yaşadığını ve sosyal hayattan uzaklaştıklarını dile getirdi.

BYRON SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kristin Cabot, bir süre Andy Byron ile kriz yönetimi konusunda kısa temaslar kurduklarını, ancak iyileşme sürecini zorlaştırdığı gerekçesiyle iletişimi tamamen kestiklerini belirtti. Byron ise olayla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Konser sonrası Byron'a ait olduğu iddia edilen sahte bir açıklama sosyal medyada yayılmış, Astronomer şirketi bu metnin gerçek olmadığını duyurmuştu.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Coldplay, Magazin, Gündem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    taciz çindede olsa alın gelin diyen editör yine iş başında 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İtirafıyla Güllü’nün kızını tutuklatan Sultan’ın kapısını çalan tek bir kişi var İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Şanlıurfa’da taksici ile kadınlar birbirine girdi Şanlıurfa'da taksici ile kadınlar birbirine girdi
Dövmekten beter ettiler Robin van Persie’nin zor anları Dövmekten beter ettiler! Robin van Persie'nin zor anları
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 29 bin hap ele geçirildi İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 29 bin hap ele geçirildi
Bakan Fidan’dan SDG’ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi Yaptığı hareket dikkat çekti Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
Genç avukatı hayattan koparan kaza kamerada Bir ay önce mesleğe başlamış Genç avukatı hayattan koparan kaza kamerada! Bir ay önce mesleğe başlamış
Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi Peygamberlere yönelik sözleri tepki çekti: Yavuz Günal hakkında hapis talebi
Kılıçdaroğlu’na genel başkanlık teklif edildi mi Merak edilen soru yanıt buldu Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık teklif edildi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

10:15
90 dakika sahada kalan Icardi’den maç sonu korkutan görüntü
90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü
10:11
“Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı“ iddialarına Süleyman Soylu’dan yanıt
"Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt
09:30
Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin’in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
09:29
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
09:05
UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sıralaması
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
09:04
ABD, Green Card programını süresiz olarak askıya aldı
ABD, Green Card programını süresiz olarak askıya aldı
08:47
Tüm hesaplar sil baştan Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi
Tüm hesaplar sil baştan! Yeni vergi paketi yürürlüğe girdi
08:41
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu Kur’an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
08:24
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
07:45
26 şirkete “kara para“ operasyonu Çok sayıda gözaltı var
26 şirkete "kara para" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
07:28
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 10:29:10. #7.12#
SON DAKİKA: Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.