IKBY'de sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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IKBY'de sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

6 saat önce

Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı.

IKBY'de sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı, System.String[]

Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülkeler aldıkları tedbirleri uzatmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüs salgını nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirirken, şehirler arası sefer yasağının da bu tarihe kadar devam edeceğini duyurdu. IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, sokağa çıkma yasağının uzatılmasındaki amacın salgın ile mücadele planlarının yeniden gözden geçirmek olduğunu ifade etti.


Erbil'de IKBY Diyanet İşleri Bakanı Piştivan Sadık ve Din Adamları Birliği Başkanı Abid Veysi ile basın toplantısında açıklamalarda bulunan Berzenci, sokağa çıkma yasağını uzatıldığını hatırlatarak, cami ve kiliselerin açılması konusunu yeniden gözden geçireceklerini belirterek "Din adamlarını içleri rahat olsun, korona virüs tehlikesi yok olduğundan emin olunca ibadethanelerin açılması kararını gözden geçireceğiz" şeklinde konuştu.


Erbil'de Ramazan ayında etkinlik yapılmayacak


Erbil Valiliği, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte korona virüs ile mücadele amacıyla alınan sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni açıklamada bulundu. Valilik, yaklaşık bir hafta önce kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağının akşam 18.00'den 24.00'e kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağı olarak Ramazan ayında devam edeceğini belirterek, Ramazan gecelerinde düzenlenen gece etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu. Valilik, çarşıda bulunan işyerlerinin belirli şartlar altında açılacağını aktarırken, spor ve düğün salonları, kafe, kahve, hamamlar, yüzme havuzları, güzellik merkezileri, mesaj salonları, dini ve taziye salonlarının kapalı kalacağını bildirdi. Valilik, taksi sürücülerinin çalışmalarının ise Ulaştırma Bakanlığının belirlediği şartlar uyarınca yapılacağını aktarırken, doktor muayenehanelerinin saat 14.00'ten 18.00'e kadar açık olacağını duyurdu.


"Korona zaferi" ilan eden Duhok'ta yeni vaka tespit edildi


IKBY'nin Duhok kentinde dün korona virüs hastalığını yenerek, taburcu olan 15 kişi sonrası "Korona zaferi" ilan edilen kentte bugün yeni 1 yeni vaka tespit edildi. IKBY Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada Duhok kentinde ikamet eden 46 yaşındaki bir doktorda korona virüs tespit edildiği bildirildi.


Öte yandan dün akşam binlerce Duhoklu korona virüsünün sona ermesinden dolayı sokaklarda sevinç gösterisi yaparak, havai fişekler fırlatmış, havaya kurşun sıkmışlardı. Kutlamalarda 13 kişi yaralandı. - ERBİL

1 Mayıs, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:12 Kaynak: İHA

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