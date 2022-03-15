IKBY, İran'ın Erbil Başkonsolosu'na füze saldırısına dair tepkisini iletti - Son Dakika
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IKBY, İran'ın Erbil Başkonsolosu'na füze saldırısına dair tepkisini iletti

15.03.2022 00:19
IKBY, İran'ın Erbil Başkonsolosu'na füze saldırısına dair tepkisini iletti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği Erbil'e yönelik füze saldırısı nedeniyle İran'ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi'yi IKBY Dış İlişkiler Daire Başkanlığına çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği Erbil'e yönelik füze saldırısı nedeniyle İran'ın Erbil Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi'yi IKBY Dış İlişkiler Daire Başkanlığına çağırdı.

IKBY Dış İlişkiler Daire Başkanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine, Bölgesel Hükümetin tepkisini resmi bir şekilde iletmek için İran'ın Erbil Başkonsolosu IKBY Dış İlişkiler Daire Başkanlığına çağrıldı." ifadeleri kullanıldı.

Balistik füze saldırısı nedeniyle çok ciddi hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Bölge halkında endişe yaratan saldırıya ilişkin Bölgesel Hükümet ile Kürdistan halkının tepkileri kendilerine iletildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Saldırının şiddetle kınanmasının yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın bu tür saldırıların tekrarlanmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin topraklarının egemenliğine saygı duyulmalıdır. Çünkü bu tür saldırılar, dostluk, ülkeler arasındaki ilişkiler ve komşuluk prensipleriyle örtüşmemektedir."

Irak, İran Büyükelçisi'ne nota vermişti

Irak Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'ye Erbil saldırısından dolayı nota vermişti.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre İran Büyükelçisi Mescidi, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Erbil'e yönelik füze saldırıları nedeniyle kendisine nota yazısı teslim edilmişti.

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, 13 Mart'ta Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla Erbil'e yönelik saldırıyı üstlenmişti. Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.

IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.

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Erbil, Füze, IKBY, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IKBY, İran'ın Erbil Başkonsolosu'na füze saldırısına dair tepkisini iletti - Son Dakika


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