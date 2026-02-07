İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar - Son Dakika
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar

07.02.2026 11:55
İzmir'in Menderes ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilde iki kız kardeş hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan ve suç kayıtları olduğu öne sürülen iki kişinin olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, şüphelilerden biri yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilde bulunan iki kız kardeş hayatını kaybederken, araçtaki diğer iki kişinin ise suç kayıtları nedeniyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

OTOMOBİL DERE YATAĞINA UÇTU

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Kazanın yaşandığı bölgenin tenha olması nedeniyle olay anında fark edilmeyen araç, bugün yapılan bir ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, hurdaya dönen araç içerisinde bulunan 21 yaşındaki Nergiz T. ve 16 yaşındaki kardeşi B.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk etapta aracın sel sularına kapılarak sürüklendiği yönünde iddialar ortaya atılsa da, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı teknik incelemeler sonucunda olayın şüpheli bir trafik kazası olduğu saptandı.

ARANMALARI OLDUĞU İÇİN KAÇTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kazanın ardından araçta bulunan ve sağ kurtulan iki ismin daha olduğunu tespit etti. Araçta yolcu konumunda bulunan D.Y. (28) ile T.D.'nin (33), çeşitli suçlardan aranmaları olduğu gerekçesiyle hayatını kaybeden kız kardeşleri olay yerinde bırakarak kaçtıkları iddia edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, kazadan sağ kurtulan D.Y. ve T.D.'nin emniyet kayıtlarında çok sayıda suçtan dosyası bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden D.Y., jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, 3 farklı suçtan aranması olduğu bildirilen ve kazanın ardından kayıplara karışan T.D.'nin yakalanması için bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

