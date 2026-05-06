İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi için temel atma töreni düzenlendi. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve davetli katıldı. Başkan Er, Malatya’nın sadece yeniden inşa edilmediğini, aynı zamanda geleceğe hazırlandığını vurguladı.

İKİZCE’DE GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI HIZ KAZANDI

Temel atma töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası süreçte önceliklerinin şehrin yaralarını sarmak olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve kurumlar arası koordinasyon sayesinde Malatya’nın kısa sürede yeniden ayağa kalktığını belirten Er, İkizce bölgesinin Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

Başkan Er, bölgede 28 bin konutun inşa edildiğini belirterek, sadece konut yapmanın yeterli olmadığını, sosyal yaşam alanlarıyla birlikte güçlü bir şehir altyapısı oluşturduklarını kaydetti. Ulaşım projeleri, yeni bağlantı yolları ve altyapı yatırımlarıyla İkizce’nin modern bir yaşam alanına dönüştüğünü dile getirdi.

“MALATYA’YI SPOR VE KÜTÜPHANELER ŞEHRİ YAPACAĞIZ”

Başkan Sami Er, İkizce 2. bölgede yapılacak gençlik merkezinin 2 bin 341 metrekare kapalı alana sahip olacağını açıkladı. Merkezde sportif, kültürel, sosyal ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirten Er, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Malatya genelinde 63 farklı noktada gençlik, spor ve kültür merkezi inşa ettiklerini söyleyen Başkan Er, futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra büyük spor tesislerinin de yapılacağını belirtti. Büyükşehir Belediye binası içerisinde bölgenin en büyük kütüphanelerinden birini hizmete sunduklarını aktaran Er, Malatya’yı spor ve kültür alanında örnek şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İKİZCE’YE YENİ SPOR KOMPLEKSİ VE SOSYAL DONATI ALANLARI

İkizce’de sosyal yaşamı güçlendirecek yatırımların süreceğini ifade eden Başkan Er, bölgede cami, cemevi, aile sağlığı merkezi ve ilerleyen süreçte hastane projelerinin de planlandığını açıkladı. Spor Toto Teşkilatı ile görüşmeler yaptıklarını belirten Er, İkizce’ye büyük bir spor kompleksi kazandıracaklarını söyledi.

Ayrıca kapalı semt pazarı projelerinin de hazır olduğunu dile getiren Başkan Er, her etapta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal alanların oluşturulacağını kaydetti. Malatya’nın geleceğini planladıklarını ifade eden Er, deprem sonrası sürecin yalnızca yaraları sarmakla sınırlı olmadığını, yepyeni bir şehir inşa ettiklerini söyledi.

TÖRENDE İLK HARÇ DÖKÜLDÜ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de törende yaptığı konuşmada, İkizce bölgesinin Malatya’nın parlayan yıldızı haline geldiğini ifade etti. Bölgenin planlı ve vizyoner bir yaklaşımla inşa edildiğini belirten Geçit, sosyal tesis ve donatı alanlarıyla bölgenin daha da güçleneceğini söyledi.

İkizce Mahalle Muhtarı Mehmet Tanrıverdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başkan Sami Er’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası butona basılarak İkizce 2. Bölge Gençlik Merkezi’nin ilk harcı döküldü.