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İklim Değişikliği Kurultayı

7 saat önce

Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesince iklim değişikliğinin denizlere etkileri ve denizcilik sektöründeki çalışmaların ele alındığı "İklim Değişikliği Kurultayı" düzenlendi.

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Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesince iklim değişikliğinin denizlere etkileri ve denizcilik sektöründeki çalışmaların ele alındığı "İklim Değişikliği Kurultayı" düzenlendi.

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odasının desteğiyle, Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirilen kurultayda konuşan Deniz Kültürü Derneği Başkanı ve Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, gelecek yıl kurultayın üçüncüsünü zirve olarak gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ise denizciliğin çevreye en duyarlı taşıma yöntemi olduğunu belirterek, gemilerden kaynaklı karbon salınımını en aza ve bu yüzyılda tamamen sıfıra indirmek için bağlayıcı kararların Uluslararası Denizcilik Örgütü çatısı altında alındığını söyledi.

Ünüvar, "Bu kararlar neticesinde, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla dünya genelinde gemilerde kullanılan yakıtlardan sülfür oranının yüzde 0,5'e düşürülmesi ya da gemilerin baca gazı arıtması adaptasyonu ile çevreye baca gazı ile yayılan sülfürün yüzde 80 oranında azaltılması hedefleniyor." diye konuştu.

NTV Sunucusu ve Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur da "Buzullar eridikçe ekvatorla kutuplar arasındaki sıcaklık farkı azalıyor. Sıcaklık farkı azaldıkça da akıntılar yavaşlıyor. Akıntılar yavaşlayınca da üzerinde taşıması gereken havayı taşıyamıyor." dedi.

Kurultay, 'İklim Farkındalığı ve Temiz Denizler Açısından Medyanın Toplum Üzerindeki Etkileri', 'İklim Değişikliği Tehdidi Altında Denizler, Denizcilik ve Gemiler' başlıklı oturumlarla devam etti.

Kurultayda Ünüvar ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'a "Deniz Yıldızları Ödülü" verildi.

Denizcilik, Nişantaşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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