İlçeler kara gömüldü, ortaya çıkan manzara şaşırttı

İlçeler kara gömüldü, ortaya çıkan manzara şaşırttı
30.12.2025 15:24
Haber Videosu

Kastamonu'da 4 gün boyunca devam eden kar yağışı sonucunda Küre ve Ağlı ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı. Yağışın durmasıyla birlikte kamyonlarla kar taşınmaya başlandı. İlçe merkezinde yaşayan vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını bulmaya çalışırken, bazıları çökme riskine karşı evlerinin çatılarını temizledi. Belediye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba sarf ederken, birçok bina çatısında buz sarkıtları oluştu.

Kastamonu'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde adeta hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı sebebiyle, Küre ve Ağlı ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı. Kar yağışının durmasının ardından, ilçe merkezlerinde yaşayan bazı vatandaşlar kar altında kalan araçlarını bulmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise çökme riskine karşı evlerinin çatılarını küreklerle temizledi.

Ağlı Belediyesi ve Küre Belediyesi ekipleri de ilçe merkezinde yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. İş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de yollarda biriken karı küreme çalışmasını sürdürüyor. Kastamonu İl Özel İdaresi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 610'den fazla kapalı olan köy yollarını ulaşıma açabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Küre ve Ağlı ilçelerindeki binaların çatılarında da metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

"1,5 METREYE YAKIN KAR VAR"

Küre ilçesinde yaşayan Uğur Ersöz, "Yaz ayı kuraklıkla geçti, susuz kaldık. Kurak bir mevsimin ardından kar yağdı. Mutluyuz, huzurluyuz. Yaklaşık şu anda 1,5 metreden fazla kar var. Şimdi de araçlarımızı arıyoruz. Araçlarımızı bulmaya çalışıyoruz, birazdan servise çıkacağız. Ekmek servisine çıkacağız" dedi.

"KENDİ ARABAMIZI BULMAK İÇİN TEK TEK ARARÇLARIN ÜZERİNİ AÇIYORUZ"

Kar altında kalan aracını arayan Bilal Tekeci ise "Karın altında kaldık. 4 gündür kar yağışı etkili oluyor. Araçlarımız 1 haftadır kar altında duruyor. Hiç yerinden oynatamadık. Aküleri boşaldı, sularımız dondu, elektrikler kesildi. Şimdi de hava açınca elimizde kürek ile hangi araç bizim acaba diye tek tek araçların üzerini açıyoruz. Açıyoruz bu araç değil, açıyoruz bu araç değil. Hepsini sırayla açıyoruz. Bakalım hangi araç benim çıkacak" şeklinde konuştu.

Küre'nin bir kış memleketi olduğunu belirten Ergün Demir de, "Bu tür kara alışkınız biz. Memleketimizi seviyoruz. Bizler, 2,5 metre karı gördük. 4 gündür kar yağıyor. Şu anda da 2 metreye yakın bir kar kalınlığı oluştu. Aracımızı karın altından çıkarttık. Çıkarmaya çalıştık, güçte olsa çıkartabildik. Kar yağdığından beri burada aracımız mahsur kaldı, duruyordu" diye konuştu.

Hanife Baş ise "Şu anda kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Bütün zorlu şartlar altında insanlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Okullarımız tatil edildi. Sağ olsun belediye başkanımız, yollarımızı açmaya çalışıyorlar. Biz de hizmetlerimizi aksatmadan vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

