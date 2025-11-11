Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu - Son Dakika
Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu

Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu
11.11.2025 20:09
Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde geçen yıl meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin davada tutuklu 5 sanıktan Proje Müdürü Shaun Keady Swartz ve NR Proje Koordinatörü Ömer Ardıç, adli kontrol şartıyla salıverildi. Mahkemede değerlendirilen yeni bilirkişi raporunda ise facianın temel nedeni mühendislik hatası olarak gösterildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat 2024'te saat 14.28'de meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetti, İsa Taşdelen ve İshak Demir de yaralanmıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Anagold Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Iain Ronald Guille, Proje Müdürü Shaun Keady Swartz, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik, INR Proje Koordinatörü Ömer Ardıç ve Anagold eski Kıdemli Jeoteknik Mühendisi Ali Rıza Kalender tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 69 sayfalık iddianame hazırlandı. 12 kişinin taksirle ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan 'asli kusurlu', 31 kişinin ise 'tali kusurlu' bulunduğu olayla ilgili Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı. 5'i tutuklu 43 sanığın, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşmasında, yeni bilirkişi raporu da değerlendirildi.

FACİANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Rapora göre olayın temel nedeni, yığın liç sahasının jeoteknik tasarımında kullanılan hatalı zemin ve stabilite parametreleri nedeniyle tabandan başlayan yenilme; yani tasarım kaynaklı mühendislik hatası belirleyici etken olarak değerlendirildi. Olay günü izleme sistemlerinin çalıştığı, radar ve TARP verileriyle hareketin tespit edildiği, erişimin sınırlandırıldığı ve patlatmaların olayla ilişkisinin bulunmadığı belirtilen raporda, bilirkişi heyeti, işletme ve çevre yönetimi süreçlerinin mevzuata uygun yürütüldüğünü ve planlı prosedürlerin uygulandığını değerlendirdi.

Bilirkişi heyeti, tasarım kaynaklı sürecin yanında, sınırlı sayıda bireysel teknik sorumluluk tespiti de yaptı. Bu kapsamda raporda, operasyon başkan yardımcısı, kıdemli geoteknik mühendisi, operasyon direktörü, GRE tasarım ve kontrol mühendisleri ve altyapı çalışmaları müdürü için 'ağır derecede özene aykırılık' değerlendirmesine yer verildi.

Çevresel etkiler açısından kimyasal kaynaklı bir canlı ölümüne rastlanmadığı, müdahalelerin etkin biçimde yapıldığı ve izleme sonuçlarının kamu kurumlarıyla paylaşıldığı aktarıldı.

2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti yapılan duruşma sonunda Proje Müdürü Shaun Keady Swartz, NR Proje Koordinatörü Ömer Ardıç'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine, diğer 3 sanığın tutukluluklarının devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 6 Ocak 2026'ya erteledi.

Bu arada hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesi, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri duruşma öncesi basın açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maden kazası davasında 2 kişi serbest kaldı, facianın nedeni belli oldu - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.