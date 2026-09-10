İlklerin telefonu ortalığı karıştırdı! Teknoloji devleri birbirine girdi

Apple'ın 9 Eylül'de düzenlediği lansmanda iPhone 18 Pro serisinin yanı sıra şirketin yıllardır beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo da görücüye çıktı. Ancak Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girişi, bu alanda yıllardır faaliyet gösteren Samsung'un dikkatinden kaçmadı.

Samsung Mobile US, Apple'ın tanıtımı devam ederken rakibine yönelik art arda göndermelerde bulundu. Şirket özellikle iPhone Duo'da sunulan bazı özelliklerin katlanabilir Android telefonlarda daha önce bulunduğunu savundu.

"ARTIKLARIMIZI ISITMAYI BİTİRİNCE HABER VERİN"

Samsung'un en dikkat çeken mesajı iPhone Duo'ya yönelik oldu. Güney Koreli şirket, Apple'a göndermede bulunarak "Artıklarımızı ısıtmayı bitirdiğinizde bize haber verin" ifadelerini kullandı.

Samsung ayrıca Apple'ın yeni ürünlerini "Şimdiye kadar her şey aynı" sözleriyle eleştirirken, lansmanı da "Heyecan verici miydi? Hayır. Gerçekleşti mi? Evet" ifadeleriyle tiye aldı.

iPHONE DUO İSMİ ÜZERİNDEN DUOLINGO'YA GÖNDERME

Samsung'un hedefinde yalnızca cihazın özellikleri yoktu. Şirket, iPhone Duo ismi üzerinden dil öğrenme uygulaması Duolingo'yu da işin içine kattı. Duolingo'yu etiketleyen Samsung, Apple'ın kendilerini de kopyaladığını ima eden esprili bir mesaj yayımladı.

"BİZ ÜÇ YÖNE KATLANIYOR OLACAĞIZ"

Samsung, Apple'ın katlanabilir telefon pazarına geç girmesine de gönderme yaptı. İlk Galaxy Fold'u 2019'da piyasaya süren şirket, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unu 2026'da tanıtmasının ardından kendi geliştirdiği yeni katlanabilir teknolojileri öne çıkardı.

Samsung, bu rekabeti "Bizi bekletiyor musunuz? Güzel, biz buralarda üç yöne katlanıyor olacağız" mesajıyla sürdürdü. Şirket böylece Apple'ın ilk katlanabilir modelini tanıttığı sırada kendisinin bir sonraki form faktörü üzerinde çalıştığını vurguladı.

APPLE KATLANABİLİR TELEFON PAZARINA iPHONE DUO İLE GİRDİ

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, kapalıyken 5,4 inç, açıldığında ise 7,6 inçlik ekrana sahip. A20 Pro işlemciyle gelen telefonun ABD başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak açıklandı. Cihaz 16 Ekim'de ön siparişe açılacak ve 23 Ekim'de satışa çıkacak.