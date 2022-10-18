İmamoğlu, Fatih Kariye Otizm Merkezi'nin Temelini Attı: "Eşitlikte ve Adalette Tarih Yazacağız İstanbul'da"

Haber : OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), '150 Günde 150 Proje' maratonu kapsamında 'Fatih Kariye Otizm Merkezi'nin temelini attı. İstanbul'da, eşitlikte ve adalette tarih yazacaklarını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "Benim hiçbir yol arkadaşım, benimle çalışan hiçbir arkadaşım, asla ayrımcılık yapamaz. Herkese eşit davranmak, adil olmak ve herkese özenli bir biçimde hizmet etmek zorundadır. Bunun dışında davranan, hiçbir kişi benim yol arkadaşım değildir. Yok şu siyasi partiymiş, bu siyasi partiymiş… Onun yeri ayrı, belediyeciliğin ve hizmetin yeri ayrı. Eğer siz, her şeyi parti üzerinden konuşmaya başlarsanız, eve giren ekmeğe kadar, 'Parti verdi' demeye başlarlar. Bundan Allah korusun milleti" dedi.

İBB, "150 Günde 150 Proje" maratonu kapsamında, "Fatih Kariye Otizm Merkezi Temel Atma Töreni"ni düzenledi. Derviş Ali Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Temel atma töreni öncesinde Fatih'teki Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu'na bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirten İmamoğlu, hizmet ederken en çok çocuklardan enerji aldığını kaydetti. "Bu duygu bana çok derin şeyler hissettiriyor" diyen İmamoğlu, konuşmasında satır başlarıyla şunları söyledi:

"ÖNCELİĞİMİZ, BU ŞEHRİN İNSANININ HER ZAMAN YANLARINDA OLAN BİR KURUMUN VARLIĞINDAN EMİN OLMALARI: Hayatım boyunca, hangi görevde olursam olayım, çılgın proje ve projeleri hayata geçirmek istiyorum. Ama bugünün tartışılan ve konuşulan çılgın projesinden bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim başka. Gerçekten bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına ve özellikle dar ve orta gelirli ailelerin bireylerine çok değerli hizmetler yapmaktan bahsediyorum. Çılgın proje, öyle bir şey. Benim bu şehrin insanına yatırım yapmaktan ve onları mutlu etmekten başka tariflenecek bir çılgın projem yok. Belki bazılarının farklı kitleleri mutlu etme konusunda titizlikleri olabilir. Bizim öncelikli konumuz; bu şehir insanlarının zor anında her zaman yanında olan bir kurumun varlığından emin olduğu bir şehir yaşamı var etmek istiyoruz.

ÖZGEM'LERİN SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN TALİMAT VERDİM: Geçmişte de iyi hizmetler yapıldı. Ama bunları unutarak, iyi şeyler yapma gayretinde olunan bir dönem oldu. Ne yazık ki bu konuda şehrimizin yönetiminin ıskaladığı çok şey var. Özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlere de öncelik veriyoruz. Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri'nin (ÖZGEM) sayısının artırılması konusunda da arkadaşlarıma özellikle talimatım var. ÖZGEM'de, başta otizmli bireyler olmak üzere, gelişimsel yetersizliği bulunan ya da risk grubundaki çocuklarımıza ve ailelerimize eğitim, terapi ve destek hizmetlerimizi sunuyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da büyütmek için yeni merkezleri ve yeni alanları yapmak konusunda da özenli bir gayret içerisinde olacağız.

ÖZGEMLERDEN ŞU ANDA 2 BİN 17 ÖĞRENCİ YARARLANIYOR: ÖZGEM'lerden şu anda 2 bin 17 öğrencinin yararlanıyor. 4 yeni merkezin daha yapımına devam ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet sunuyoruz. Tarihi Yarımada'yı bünyesinde barındıran Fatih ilçesinde Beyazıt Meydanı'ndan Kara Surları'na, Unkapanı Köprüsü kavşağından tarihi ibadethanelere kadar 20'den fazla kalemde tamamlanan ve devam eden projelerimiz var. İddiayla söylüyorum ki; eşitlikte ve adalette bir tarih yazacağız İstanbul'da. Kimin kime oy verdiğiyle hiçbir şekilde ilgilenmeksizin, vatandaşlarımıza sunduğumuz her imkanın bir siyasi partisi olmaksızın, vatandaşa verilen bir hizmet olarak hareket eden bir anlayışın içerisinde olacağız. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Benim hiçbir yol arkadaşım, benimle çalışan hiçbir arkadaşım, asla ayrımcılık yapamaz. Herkese eşit davranmak, adil olmak ve herkese özenli bir biçimde hizmet etmek zorundadır. Bunun dışında davranan, hiçbir kişi benim yol arkadaşım değildir. Yok şu siyasi partiymiş, bu siyasi partiymiş; onun yeri ayrı, belediyeciliğin ve hizmetin yeri ayrı. Eğer siz, her şeyi parti üzerinden konuşmaya başlarsanız, işte partinin hizmeti, partinin yaptığı şey. Eve giren ekmeğe kadar 'Parti verdi' demeye başlarlar. Bundan Allah korusun milleti."

İLK ÖRNEĞİ BAŞAKŞEHİR

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da konuşmasında, temelini attıkları merkezle ilgili teknik bilgiler paylaştı. Buna göre, İBB'nin otizm merkezlerinin ilk uygulama örneği, 3 Aralık 2020'de açılışı yapılan Başakşehir ÖZGEM oldu. Fatih ÖZGEM, başta "otizm sprektrum bozukluğu" olan ve diğer gelişimsel yetersizliği bulunan risk gruplarındaki çocuklara, dünya standartlarında eğitim, terapi ve destek hizmetlerini tek bir çatı altında sunabilecek.

Temeli atılacak merkezde, günlük ortalama 80-100 arasında öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor. Alanında uzman kadrosuyla, grup ve bireysel sınıflar ile drama ve masal atölyesi, oyun odası, toplantı salonu ve seminer sınıfı yer alacak olup, ailelere de psikolojik destek imkanı sağlanacak merkezde, spor salonu ile kafeterya bölümleri de bulunacak. Fatih ilçesindeki özel gereksinimli bireyler ve ailelerine hizmet verecek Kariye Otizm Merkezi'nin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.