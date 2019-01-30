İnce: Kimse Babasının Hesabını Veremez, Kardeşinin Hesabını Veremez

CHP'nin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirisine tepki göstererek, "Kimse babasının hesabını veremez,...

CHP'nin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirisine tepki göstererek, "Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez. Suç varsa kişiye aittir" dedi.



CHP'li Muharrem İnce, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılış nedeniyle seçim bürosu önünde partililere ve çevredekileri çorba ikram edildi. Muharrem İnce de, dağıtılan çorbadan içerek partililerle sohbet etti. İnce, seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e yönelik yaptığı eleştirilere tepki gösterdi. İnce, şöyle konuştu:



"KİMSE BABASININ HESABINI VEREMEZ, KARDEŞİNİN HESABINI VEREMEZ'



"Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez. Suç varsa kişiye aittir. Madem öyle ben de Seydişehir'den sana şu soruyu sorayım; Sen kırk sene önce belediye başkanlığın dönemindeki yaptıklarının hesabını ver. İşine geldiğinde kardeş ayrı, parti ayrı diyorsun da, bizim belediye başkanına gelince aile aklına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisidir, Kuvayi Milliye'nin partisinin, kurtuluşun partisidir, direnişin partisidir. Utanmadan sıkılmadan, terör örgütleri ile yan yana getiriyorsun. Bu hareketinle teröre en büyük hizmeti yapıyorsun. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra beka sorunu 2'nci Dünya Savaşı'dır. Türkiye'nin beka sorunu diye bir şeyi olamaz, olsa olsa koltuk sorunu olur."



'MUHARREM İNCE BİR ŞEY DİYORSA, BİR BİLDİĞİ VARDIR'



Eleştirilerini sürdüren İnce, "Seçim yaklaşırken duyacaklarınız şunlar; 'FETÖ'nün iadesi yolunda çalışmalar hızla sürüyor', 'Suriye'ye harekat yapılacak.' Bu aralar bu masalları dinleyeceksiniz. 31 Mart'a kadar indirim, 31 Mart'tan sonra bindirim başlayacak. Kaşıkla verecekler, kepçeyle alacaklar. 10 kat zammı bekleyin. Muharrem İnce bir şey diyorsa, bir bildiği vardır" diye konuştu.



- Konya

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