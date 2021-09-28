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İnşaat sektörünün profesyonelleri Eskişehir'de bir araya gelecek - Son Dakika

İnşaat sektörünün profesyonelleri Eskişehir'de bir araya gelecek

28.09.2021 13:22
İnşaat sektörünün profesyonelleri Eskişehir'de bir araya gelecek, System.String[]

Eskişehir 2'nci Yapı Fuarı, 25-28 Kasım tarihlerinde ETO – TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Eskişehir 2'nci Yapı Fuarı, 25-28 Kasım tarihlerinde ETO – TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Ticaret Odası iş birliğinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi ve KOSGEB'in destekleri ile hazırlanan Eskişehir 2'nci Yapı Fuarı'nda; yapı malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz sistemlerine ait teknolojiler yer alacak.

YAPI VE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN TÜM PAYDAŞLARINI BİR ARAYA GETİRECEK

Kasım 2019'da ilki gerçekleştirilen Eskişehir Yapı Fuarı, 21 bin 435 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaparak yüzde 95 katılımcı ve yüzde 89 ziyaretçi memnuniyetiyle sona ermişti. Eskişehir 2. Yapı Fuarı'nda yapı malzemelerinden mutfak, banyo, seramik, vitrifiye ürünlerine, yapı kimyasallarından prefabrik beton yapı elemanlarına, çevre düzenlemelerinden peyzaj ve kent mobilyalarına, aydınlatma üniteleri ve güvenlik sistemlerinden çatı ve cephe kaplamalarına, izolasyondan dekorasyon ünitelerine, pencere kapı aksesuarlarından enerji ve soğutma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren firmalar ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Fuar, Eskişehir başta olmak üzere Afyon, Kütahya, Bilecik, Bursa, Ankara, Konya, Isparta, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve İstanbul'dan gelecek inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler, iş insanları, bayi ve distribütörler, kamu kurum ve kuruluşları ile yapı ve inşaat sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek önemli bir platform olacak.

FUARA ZİYARETÇİ HEYETLERİ DAMGASINI VURACAK

Eskişehir 2. Yapı Fuarı'na, ERİAD (Eskişehir Rumeli İş Adamları Derneği) aracılığı ile Bulgaristan'dan, TÜYAP'ın yurt dışında bulunan ofisleri aracılığı ile de Irak, Mısır, Ürdün, Libya gibi yapı sektöründe son dönemlerde yıldızı parlayan ülkelerden heyetlerin gelmesi planlanıyor. Bu sayede önemli ihracat bağlantılarının kurulması hedefleniyor. Eskişehir başta olmak üzere, Afyon, Kütahya, Bilecik, Ankara, Bursa, Konya, Manisa, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB'leri ve ilgili meslek odaları üyeleriyle heyet organizasyonları düzenlenecek olan fuara gelecek ziyaretçiler, katılımcı firmalarla dört gün boyunca birebir görüşme imkanı bulacak ve iş anlaşmalarına imza atacaklar.

PANDEMİ TEDBİRLERİ TİTİZLİKLE UYGULANACAK

TÜYAP Fuarcılık Grubu'nun tüm fuar alanlarında uyguladığı pandemi tedbirlerinin Eskişehir 2. Yapı Fuarı'nda uygulanacağı kaydedildi. Bu kapsamda alana girişte HES kodu kontrolü, ateş ölçümü ve maske zorunluluğu uygulamaları yapılacak. Alan içinde yoğunluk ölçümünün de yapılacağı fuarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarının titizlikle uygulanacağı belirtildi.

DÖRT GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK OLACAK

25-26-27 Kasım tarihlerinde 10.00-19.00, son gün olan 28 Kasım'da ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret açık olan fuarı görmek isteyen ziyaretçiler, www.eskisehirinsaatfuari.com web sitesinden online davetiyelerini alarak fuarı ziyaret edebilecekler.


İnşaat sektörünün profesyonelleri Eskişehir'de bir araya gelecek
İnşaat sektörünün profesyonelleri Eskişehir'de bir araya gelecek

Eskişehir, İnşaat, Kasım, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaat sektörünün profesyonelleri Eskişehir'de bir araya gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnşaat sektörünün profesyonelleri Eskişehir'de bir araya gelecek - Son Dakika
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